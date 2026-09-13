Разбиха дългогодишен мит за кафето
Какво показват данните от ново проучване
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Какво показват данните от ново проучване
Полезна за костите и сърцето, поддържа холестерола в норми
Сърцето рядко спира внезапно - то се задушава с години от натрупани плаки и немарливост към здравето
Почти половината от възрастните американци на 20 и повече години имат коронарна артериална болест, сърдечна недостатъчност, инсулт и хипертония
Доц. д-р Елена Димитрова за „тихите“ рискове за сърцето, нуждата от постоянство в лечението и защо компромисите с високия холестерол могат да бъдат фа...
Консумацията му може да намали риска от сърдечни заболявания
А Стрелеца се социализира
Четири вредни навика, които вредят на сърдечно-съдовата система
Виктория с благороден жест
Доктор Бройд обяснява как да се предпазим
Процедурата е продължила близо три часа поради възникнали усложнения
Славата на този чудотворен минерал е толкова голяма, че само за няколко години около него се е изградила истинска бизнес империя
Медицинската практика ясно очертава един времеви прозорец като най-рисков
Препоръчителната порция за възрастен е 1-2 плода на ден
Съвременната наука потвърждава мъдростта на традициите
Сардините могат да бъдат и по-достъпна и евтина алтернатива на сьомгата
София финансира безплатни кардиологични прегледи в общинските болници и поликлиники
Лекции, инициативи и масови прояви напомнят, че здравето на сърцето е безценен капитал
Българите продължават да водят класациите по сърдечно-съдови заболявания