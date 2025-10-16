Риба или само рибено масло? Кое е по-полезно

Сардините са евтин и леснодостъпен източник на омега-3 и други полезни за сърцето хранителни вещества, като калций, калий и магнезий. Те дори могат да бъдат по-добра алтернатива на рибеното масло. Very Well Health разбра как рибеното масло влияе на сърцето.

Въпреки че добавките с рибено масло са популярни, не е доказано, че са полезни за здравето на сърцето,

каза д-р Дийпак Л. Бхат, магистър по обществено здраве.

„Всъщност е точно обратното. Има доказателства от големи проучвания , които показват, че те не осигуряват никаква сърдечно-съдова полза“, каза Бхат.

Освен това, добави той, е доказано, че добавките с рибено масло увеличават риска от развитие на предсърдно мъждене - най-често срещания вид нарушен сърдечен ритъм.

Мога ли да приемам рибено масло вместо риба?

Сардините и други видове мазни риби са здравословни за сърцето, когато се консумират в комбинация с диета, богата на плодове, зеленчуци и пълнозърнести храни, посочва д-р Мая Вадивелу, регистриран диетолог и доцент по хранене и хранителни науки в Университета на Роуд Айлънд.

„Редовната консумация на риба и морски дарове, включително сардини, е в съответствие със здравословна за сърцето диета. Когато хората ядат повече риба, в идеалния случай те заместват по-малко здравословните източници на протеини, като например червеното месо“, каза Вадивелу.

Сардините могат да бъдат и по-достъпна алтернатива на сьомгата,

особено като се има предвид, че консервираните сардини са евтини и имат дълъг срок на годност. Тази риба обаче може да бъде замърсена с микропластмаси и тежки метали като арсен.

Ема Ланг, диетолог и говорител на Академията по хранене и диететика в Атина, Джорджия, предупреди, че сардините съдържат пурини , които могат да причинят натрупване на пикочна киселина и да увеличат болката и отока в ставите при хора с подагра.

