Нисък принос, тежък дефицит! България с най-ниската здравна вноска в Европа

Системата на здравеопазване в България страда от тежко недофинансиране, като основната причина за това е изключително ниската здравноосигурителна вноска у нас. Председателят на Българския лекарски съюз (БЛС) д-р Николай Брънзалов алармира в интервю за бТВ, че до 2040 г. страната ни е застрашена да загуби около 50 млрд. лева поради тази и други свързани причини.

Няма такава вноска в Европа

Според д-р Брънзалов недофинансирането е резултат предимно от ниския принос на самите граждани чрез вноските, което налага държавата постоянно да налива допълнителни средства от бюджета. Той подчерта, че 8% здравноосигурителна вноска и 5% от БВП за здравеопазване са показатели, които не се срещат в никоя друга европейска държава.

За сравнение, в Германия вноската достига 14,8%, а най-близката до нас Румъния заделя 10%. Макар че официални разговори за вдигане на процента не са водени, неофициално всички експерти са наясно с нуждата от повече средства. По думите на Брънзалов, това е чисто политическо решение, което обаче не носи електорални дивиденти.

Заплаха за кадрите и бъдещето

Председателят на БЛС не даде конкретен отговор колко трябва да стане вноската, но обясни, че ако целта е безплатно здравеопазване без доплащане, процентът трябва да се увеличава поетапно, както е било заложено в оригиналната реформа.

В противен случай, системата ще продължи да губи ценни кадри. Анализ на "Хелт Метрикс" прогнозира, че до 2040 г. лекарите в страната ще бъдат с 5-10% по-малко, а медицинските сестри - с 10-20% по-малко.

Финансиране на болниците и младите лекари

Д-р Брънзалов коментира и взетото решение за отпускане на 260 милиона лева, от които 230 милиона ще отидат за болнична помощ. Той изрази резерви, че тези средства са насочени само към болничната помощ, докато доболничната също има нужда от финансиране.

"По-лесно щеше да бъде, ако беше увеличена здравноосигурителната вноска, а не да се взимат пари от бюджета," допълни той.

По отношение на младите лекари-специализанти Брънзалов смята, че докато вземат специалност, те трябва да получават целева субсидия. Това ще им позволи да се посветят на специфичните си дейности, вместо да търсят допълнителна работа, за да свържат двата края. Освен това той призова да се помисли за целево разпределение на средства по географски принцип за лекари, които лекуват в райони с остра нужда.

На въпрос за обществените поръчки в частните болници д-р Брънзалов заяви, че не вижда казус в това, но подкрепя идеята държавата да прави търгове за медикаменти на най-високо ниво, които да са еднакви за всички.

