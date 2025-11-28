FOREO превръща Черния петък в празник на красотата с отстъпки до 50%

FOREO, водещата beauty-tech марка, подготвя незабравим Черен петък за своите 30 милиона фенове по целия свят. Промо офертите вече са активни на foreo.com и предлагат отстъпки до 50% при използване на кода MYSABF. Кампанията ще продължи до 2 декември и включва едни от най-желаните продукти на бранда – LUNA™ 4, BEAR™ 2, FAQ 202.

С наближаването на Черния петък потребителите по цял свят се подготвят за най-изгодните оферти на годината – моментът, когато мечтаните продукти стават по-достъпни от всякога. Именно затова FOREO превръща този Черен петък в празник на иновациите и грижата за себе си и хората, които обичаме. От подмладяващи маски и ревитализиращи серуми до най-новото поколение смарт устройства – всяко предложение е създадено, за да донесе професионални резултати у дома и да превърне ежедневната рутина в изживяване, достойно за спа център.

Офертите на FOREO този Черен петък



LUNA™ 4: 169 евро, спестете 15%

LUNA™ 4 е клинично доказано устройство, което премахва 99% от замърсяванията, излишния себум и остатъците от грим – правейки го значително по-ефективно от почистването с ръце. Ултрамеките силиконови точки нежно ексфолират мъртвите клетки, без да бъдат абразивни към деликатната кожа на лицето. T-Sonic™ пулсациите временно разширяват порите, за да отстранят натрупаното замърсяване в дълбочина – намалявайки риска от поява на несъвършенства и оставяйки кожата освежена и готова да абсорбира по-добре активните съставки от грижата за лицето.

Устройството разполага с подoбрения спрямо предишната версия, като предлага и стягащи масажи чрез концентричните масажни ръбове на гърба. Те насочват пулсации с по-ниска честота, които спомагат за намаляване на фините линии и отпускането на кожата, отпускат мускулното напрежение в областта на лицето и шията, и подобряват микроциркулацията и лимфния дренаж – насочвайки се към видимите признаци на стареене.

За още по-добри резултати и по-дълбоко почистване може да комбинирате с LUNA™ Ultra-Nourishing Cleansing Balm и LUNA™ Micro-Foam Cleanser 2.0.

UFO™ 3: 259 евро, спестете 13%

UFO™ 3 е иновативно устройство за дълбока хидратация, което позволява да се погрижите за кожата си с 5 анти-ейдж спа терапии в уюта на дома си – само за 2 минути. Уредът осигурява незабавна и дълготрайна хидратация, като доставя активните съставки дълбоко в дермата и ги „запечатва“ чрез охлаждаща функция, която свива порите.

Клинично доказано e, че UFO™ 3 повишава нивата на хидратация на кожата със 126% още след първата употреба и значително намалява видимостта на бръчките само за 7 дни.

За още по-интензивно действие може да съчетаете с Deep Facial Hydration Devices & Spa Masks | FOREO UFO™.

BEAR™ 2: 369 евро, спестете 14%

BEAR™ 2 е модерното решение за лифтинг и стягане на лицето – без упражнения и без усилия. Този елегантен уред използва четири иновативни типа микроток, за да активира 69-те мускула на лицето и шията, оформяйки и повдигайки контурите само за няколко минути на ден.

Клинично е доказано, че намалява фините линии и дълбоките бръчки, като подобрява стегнатостта и еластичността на кожата само за една седмица.

Перфектно се съчетава със SUPERCHARGED™ Serum 2.0.

FAQ™ 202: 799 евро, спестете 5%

Този Black Friday е идеалният момент да сбъднете мечтата си и да се сдобиете с LED маската FAQ™ 202. Тя използва осем различни дължини на светлина, включително NIR терапия (близка инфрачервена). Клинично доказано е, че обратимо повлиява признаците на стареене, стимулира производството на колаген, намалява бръчките и петната от слънце и придава на кожата по-ярък и равномерен тен.

Изключително лека, безжична и изработена от уникален гъвкав силикон, FAQ™ 202 се адаптира към лицето като втора кожа, а различните цветове на LED светлината таргетират най-често срещаните кожни проблеми, превръщайки всяка терапия в луксозен ритуал за подмладяване.

За по-бързи резултати може да комбинирате с FAQ™ Glass Skin Collagen Hydrogel Face Mask (5x) и FAQ™ Red Light Peptide Serum.

KIWI™ derma: 129 евро, спестете 24%

Създадено за всички, които желаят да се подмладят с едно десетилетие за минути, KIWI™ derma, обединява множество технологии и надгражда върху награждаван и успешен дизайн. Три диамантени накрайника за диамантено микродермабразио ексфолират изтощения, увреден горен слой мъртви кожни клетки, за да разкрият свежата и сияйна кожа отдолу. Стимулират здравословното възстановяване на кожата, подобряват усвояването на грижата за кожата, отстраняват проблемите с белезите и пигментацията.

Микродермабразиото се комбинира с перфектно калибриран вакуум, който изсмуква замърсяванията от запушените пори, оставяйки ги перфектно чисти и минимизирани. Масажът T-Sonic™ помага за заличаването на пигментацията и намаляване на подпухването, подсилва блясъка, като стимулира кръвообращението и лимфния дренаж и задейства производството на колаген и естествения възстановителен процес на кожата.

В допълнение към тези отстъпки можете да намерите фантастични оферти за някои от другите най-продавани продукти на FOREO и FAQ™ Swiss на foreo.com до 2 декември.

