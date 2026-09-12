150% ръст в пазаруването през tbi bank app по време на Черния петък
Все повече клиенти се възползват от бързи, удобни и сигурни покупки в шопинг секцията на банковото приложение
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Все повече клиенти се възползват от бързи, удобни и сигурни покупки в шопинг секцията на банковото приложение
Продължава кампанията за стокови кредити с 0% лихва
Може би е най-скъпият в историята
FOREO, водещата beauty-tech марка, подготвя незабравим Черен петък за своите 30 милиона фенове по целия свят. Промо офертите вече са активни на foreo....
Търговската треска е в разгара си
„Златната секунда” беше регистрирана в 07:42:56 ч., когато бяха поръчани 148 отделни продукта.
Кампанията показва, че реновираната техника вече е предпочитана възможност, а не компромис
Тази година Черният петък идва по-рано с А1
При онлайн пазаруване комисията съветва внимателно да се проверяват условията за плащане, доставка и връщане на стоката
Къде са капаните на бясното пазаруване
Реални отстъпки има, но има и клопки, предупреди Антоан Атанасов
Едни от най-желаните модели на технологичния гигант Huawei са на разположение на потребителите на телекома
Избирай между модели висок, среден и нисък клас и ги вземи с отстъпка до 80% с план Unlimited Ultra
Санкциите за нелоялни търговски практики по закон могат да достигнат до 70 хиляди лева
Потребителите следва да имат предвид, че дори и намалението да е реално, това не гарантира, че дава най-добрата цена
Основното нарушение по линия на „Черния петък” е свързано с необявяване на старата цена
Малко хора са наясно как е възникнал денят на шеметните покупки
Желаят по-високо заплащане
За Черния петък се подготвят както търговци, така и купувачи
Най-важните неща