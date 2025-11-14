eMAG Black Friday 2025: за 30 минути след началото на кампанията българите са поръчали 30% повече продукти от миналата година

През първите 30 минути българите са поръчали с 30% повече продукти в сравнение с eMAG Black Friday 2024

Първата поръчка на платформата е била на чифт маратонки – направена 33 секунди след началото на кампанията, от София

През първите 2 часа на кампанията 45% от поръчките са платени с карта, с 13% повече в сравнение с 2024 г.

Опции за безлихвено плащане до 20 вноски, налични за покупки от eMAG

Българите са добавяли в количката си с 10% повече продукти в сравнение с Black Friday 2024

eMAG Black Friday 2025 започна в 07:01 ч. тази сутрин и интересът на клиентите отново показва, че посетителите на платформата търсят оферти още от самото начало на кампанията. За първите 2 часа след старта на шопинг събитието всеки клиент е слагал средно по 4 продукта в количката, с 11% повече в сравнение с миналата година. Само през първите 30 минути българите са поръчали с 30% повече продукти спрямо eMAG Black Friday 2024.

„eMAG Black Friday остава очаквано събитие за пазаруване през годината – надпревара с времето за сдобиване с най-добрите оферти. В това издание на кампанията клиентите се радват на най-богатия избор в историята на eMAG Black Friday в България, както и на специални промоции, съобразени с всяка нужда и желание. Подготвили сме и награди за над 400 000 лв. / 204 516.75€“, каза Силвиу Гугуи, управител на eMAG България.

И тази година клиентите на eMAG предпочитат посещения през мобилни устройства, а делът на плащанията с карта продължава да расте – тенденция, която допринася за развиването на премиум онлайн изживяване за потребителите. За първите 2 часа на кампанията 73% от посещенията са направени от мобилни устройства, а картовите плащания са 45%, с 13% повече от 2024 г.

Първите артикули бяха продадени 30 секунди след началото на кампанията.

Първите продукти с изчерпана наличност от офертите на eMAG:

· Лаптоп Acer Nitro Lite 16 NL16-71G-57M9 с процесор Intel® Core™ i5-13420H до 4.7GHz, 16'', WUXGA, IPS, 165Hz, 16GB DDR5 RAM, 512GB SSD, NVIDIA® GeForce RTX™ 3050, No OS, Shale Black

· Пералня Samsung WW80T504DAEAS7, 8 кг, 1400 об/мин, клас А, AI Control, Steam, Eco Bubble, Drum Clean, Мотор Digital Inverter, Wifi, AI Energy, Smart Control, бяла

· Телевизор SAMSUNG LED 65U8092, 65"(163 см), Smart, 4K Ultra HD, клас G (модел 2025)

· Кафеавтомат Philips EP2220/10, 15 bar, 1500 W, система за разпенване на мляко, керамични мелачки, филтър AquaClean, сензорен екран

· Лаптоп Acer Aspire Lite 15, Intel® Celeron® N4500, 15.6'', Full HD, IPS, 8GB LPDDR4X, 256GB SSD, Intel® UHD Graphics, No OS, Pure Silver

· Комплект OneBlade & тример за брада и коса 13 в 1 Philips Multigroom All in One MG9530/15, технология BeardSense и OneBlade, самонаточващи се стоманени остриета, 27 настройки за дължина, водоустойчив, калъф, черен

· Смартфон Motorola Edge 60 Fusion, Dual SIM, 12GB RAM, 256GB, 5G, Pantone Amazonite

· Телевизор LG LED TV 43LR60006LA, 108 cm, Smart, Full HD, Class F (модел 2025)

· Фритюрник без мазнина Tefal Easy Fry&Grill 2in1 EY505D15, 1400W, 4.2 л, регулируема температура, 8 програми, функция грил с вградена скара, функция за дехидратация, технология Extra Crisp, подвижен съд, черен/ сребрист

· Хранителна добавка Optimum Nutrition Micronised Creatine Powder, енергизираща, 317 гр

Топ области в страната по брой поръчки през първите 30 минути

София-град

Пловдив

Варна

Бургас

Стара Загора

Благоевград

София

Русе

Велико Търново

Пазарджик

Топ категории по брой продадени продукти за първите 2 ч.

Продукти за всеки ден за семейството и домашния любимец

Лична грижа & козметика

Малки електроуреди

Детски артикули & играчки

Мебели & за дома

ТВ, електроника, фото & gaming

Телефони, таблети & джаджи

Лаптопи, IT продукти & офис

Големи електроуреди

Мода & спорт

eMAG Black Friday ще продължи през целия ден, като потребителите имат на разположение широка гама продукти, както и гъвкави опции за плащане. Клиентите могат да се възползват от разсрочено плащане с 0% лихва с новата услуга MyWallet (с малка невъзстановима такса) или до 20 безлихвени вноски чрез банков кредит. За всички продукти на платформата се предлагат както краткосрочни, така и дългосрочни опции за eCredit, в помощ на клиентите, желаещи да закупят стоки от първа необходимост, както и на тези, които очакват кампанията, за да направят покупки на по-висока стойност.

