Един метал преобръща световната индустрия. Неочакван лидер катери върха

Металът, без който модерната индустрия не може да съществува

01 яну 26 | 17:04
Екатерина Николова

Когато включите осветлението вкъщи, едва ли се давате сметка, че за да има електрическа крушка, най-важен е добивът на един метал - волфрам

Волфрамът е един от най-стратегическите метали на XXI век. Той има най-високата точка на топене сред всички метали — над 3400°C — и е сред най-твърдите материали на планетата. Без него няма режещи инструменти, няма минна и сондажна техника, няма високотемпературни сплави, няма електроника, няма отбранителна индустрия.

Според данните на USGS за 2025 г. около 60% от волфрама в САЩ се използва за твърдосплавни инструменти и карбиди, които са гръбнакът на металургията, строителството, минното дело и машиностроенето. Останалата част влиза в електроди, нишки, специални сплави, електроника и химически процеси.

В бита волфрамът присъства по-често, отколкото хората подозират — в крушките, в електродите на заваръчните апарати, в режещите инструменти, в смартфоните, в автомобилните компоненти, в рентгеновите апарати, дори в някои кухненски уреди. Той е невидимият скелет на съвременната техника.

Геополитиката на волфрама: Китай доминира, но Виетнам настъпва

Световното производство на волфрам е концентрирано в няколко държави. Китай е абсолютният лидер — през 2024–2025 г. добива около 67 000 тона, което е над 80% от глобалното производство. Това му дава стратегически контрол върху пазара, подобно на ролята му при редкоземните елементи.

Но картината започва да се променя. Виетнам, който доскоро беше периферен играч, вече е вторият по големина производител с 3400 тона годишно. Разликата с Китай е огромна, но тенденцията е ясна — Ханой инвестира агресивно в минната индустрия и рафинирането, а западните компании търсят алтернатива на китайската доминация.

Виетнам буквално „диша във врата“ на Китай — не като обеми, а като стратегическа значимост. Той се превръща в ключов партньор за САЩ, Япония и ЕС, които търсят диверсификация на критичните суровини.

Русия остава стабилен производител с около 2000 тона годишно. Санкциите ограничават износа към Запада, но Москва запазва позиции чрез партньорства с Китай и някои азиатски държави.

Къде са САЩ и Европа в битката за волфрама

САЩ не добиват волфрам от 2015 г. насам, но имат седем компании, които преработват концентрати и скрап в метал, карбиди и химикали. Това означава, че Америка е силно зависима от внос — основно от Китай.

Европа има находища в Австрия, Испания и Португалия, но производството е ограничено — между 500 и 800 тона годишно за отделните държави. Континентът е нетен вносител и е уязвим при геополитически сътресения.

Затова ЕС включи волфрама в списъка на критичните суровини и инвестира в проекти за възстановяване на добива и рециклирането.

Американският удар в Казахстан

На 7 ноември 2025 г. казахстанската компания "Тау-Кен Самрук" и американската "Cove Capital" обявиха създаването на съвместно предприятие за разработване на две от най-големите неразработени находища на волфрам в света - Северен Катпар и Горен Кайракти. Инвестицията в проекта възлиза на 1,1 милиарда долара.

Споразумението бе подписано в кулоарите на срещата на върха C5+1 във Вашингтон. Подготвителната работа вече е започнала, включително на капацитета за първично рафиниране на нефт в Казахстан за производство на амониев параволфрамат (металургичен страничен продукт, използван за производството на специализирани волфрамови продукти като прахове, износоустойчиви части и др.).

В находищата Северен Катпар и Горен Кайракти общите запаси от волфрам са около 410 000 тона.

Цената на волфрама: металът поскъпва

Според ценовия индекс на ChemAnalyst средната цена на волфрама в САЩ през третото тримесечие на 2025 г. е около 67 920 USD за тон.

Пазарът е напрегнат — китайските квоти за добив и екологичните ограничения свиват предлагането, докато търсенето расте заради отбраната, електрониката и фотоволтаичната индустрия.

Къде е България в тази картина

България няма значими промишлени находища на волфрам и не е фактор в глобалното производство. В миналото са правени проучвания за волфрамови руди в Родопите, но те не са довели до устойчив добив.

Страната ни обаче е част от европейската верига за преработка и използване на твърдосплавни инструменти, а индустрията ни е силно зависима от внос на волфрамови продукти.

За България най-важното е стабилността на доставките — особено за машиностроенето, минната индустрия и металургията.

2026: Годината на новото преразпределение

Прогнозите за 2026 г. сочат, че пазарът на волфрам ще остане напрегнат. Китай ще запази доминацията си, но Виетнам ще продължи да увеличава производството и да привлича западни партньори. Общият проект на САЩ и Казахстан е сериозна заявка за пренареждане на добива и пазарите.

САЩ ще ускорят проектите за вътрешно производство и рециклиране, а Европа ще търси начини да намали зависимостта си чрез инвестиции в Португалия и Австрия.

Геополитическото значение на волфрама ще расте — не само заради отбраната, но и заради високотехнологичните индустрии, които не могат да функционират без него.

2026 ще бъде година на стратегическо пренареждане, в която един „тих“ метал се превръща в ключ към индустриалната сигурност на цели държави.

Автор Екатерина Николова

