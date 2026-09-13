Синовете на Тръмп влизат в гигантски проект за волфрам в Казахстан за близо $2 млрд.
Планът обхваща находищата Северен Катпар и Горен Кайракти
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Планът обхваща находищата Северен Катпар и Горен Кайракти
САЩ спешно финансират нов добив
Цената му расте по-бързо от кюлчетата, оказа се в цетъра на геополитическата буря
Металът, без който модерната индустрия не може да съществува
Уникалното и изключително полезно изкопаемо е в Казахстан
Узбекистан преобръща добива на редки метали
Mитaтa нa Tpъмп мoгaт дa активират добива му в Щатите
Велинград. Граждани и бизнесмени от Велинград протестират срещу плановете за възобонвяване на дейността на стара мина за волфрам. Пред Нова ТВ хората...