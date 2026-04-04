Ключов метал променя хода на войната. Разбърка картите и изнерви големите

Обрат с "метала на войната". Волфрамът, който има най-висока точка на топене, почти двойна плътност спрямо стоманата, издръжливост, която не се поддава на огън, натиск или време, свършва. И това предопределя хода на войните в момента. Защото волфрамът е в сърцето им – в бронебойните снаряди, в ракетните дюзи, в турбините, в електрониката, в системите за насочване. Без него няма прецизност, няма пробивна сила, няма технологично превъзходство. Металът на войната вече стана политически.

Цената, която излетя до стратосферата

Пазарът на волфрам преживява най-големия си шок от десетилетия. Европейският APT – основният търгуван продукт – достигна нива между 2800 и 3150 долара за MTU, което означава над двукратно поскъпване само за няколко месеца. Глобалните индекси отчитат ръстове над 400 процента спрямо 2025 г., а в САЩ цената на волфрамовия концентрат се е изстреляла до над 110 хиляди долара за тон. Това не е нормален пазарен цикъл. Това е паника, подхранена от война, геополитика и структурен недостиг.

Китай – господарят на волфрама и новият геополитически лост

Китай контролира почти целия световен пазар на волфрам – от добива до преработката и износа. Когато Пекин затегна квотите в края на 2025 г., пазарът се разтресе. Когато войната в Близкия изток избухна, той се срина. САЩ нямат търговски добив от повече от десетилетие. Разчитат на рециклиране, на внос и на стратегически резерви, чийто състав е засекретен. Волфрамът се превърна в геополитическо оръжие – тихо, но смъртоносно. И колкото повече САЩ стрелят, толкова по-зависими стават от Китай. Това е парадоксът, който Вашингтон не може да си позволи, но и не може да избегне.

Светът навлиза в нова суровинна студена война

Американските удари срещу Иран ускориха изчерпването на боеприпаси, които изискват волфрам. Пентагонът вече е предупредил индустрията: запасите се топят, а заместител няма. Вашингтон започва спешно да финансира нови рудници в Невада, да подкрепя проект за добив в Казахстан, да изгражда резерв от критични минерали за 12 милиарда долара. Но това са години напред. А войната е сега. Европа също усеща натиска – APT в Ротердам достигна исторически върхове, а производителите на оръжия и турбини вече говорят за „структурен недостиг“, който може да блокира цели индустрии. Волфрамът не просто поскъпва. Той изчезва.

Защо волфрамът е незаменим

Волфрамът издържа на температури над 3400 градуса, не се деформира под натиск, не губи форма при удар. Това го прави ключов за ракетни двигатели, бронебойни снаряди, турбини, електроника, енергийна инфраструктура, авиация и космическа техника. Няма заместител. И това е най-големият проблем. В свят, в който технологичното превъзходство е въпрос на оцеляване, липсата на волфрам е стратегически риск, сравним с липса на гориво или липса на чипове.

Металът, който може да промени баланса на силите

Волфрамът е малък елемент с огромна тежест. Той е в сърцето на модерната война, на високите технологии, на енергийната сигурност. И когато един метал започне да диктува поведението на държави, да влияе на военни операции и да преначертава глобални съюзи, това вече не е икономика. Това е геополитика в най-чистия ѝ вид. Светът влиза в нова епоха – епохата на критичните метали. А волфрамът е първият, който ни показва колко опасно е да зависиш от един-единствен източник.

