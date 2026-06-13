Един метал променя Европа. Неочакван лидер на върха
Рядък почти колкото златото, по-скъп от него и жизненоважен за армията, самолетите и бъдещето
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Рядък почти колкото златото, по-скъп от него и жизненоважен за армията, самолетите и бъдещето
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