Гърция пак ни задмина, влиза в голямата игра срещу Китай

Галият – златото на бъдещето в полупроводниците и слънчевите панели

Гърция може да се превърне в едно от ключовите звена в усилията на Европейския съюз за намаляване на зависимостта от китайския внос на критични метали. Това важи с особена сила за галия – стратегически минерал, използван в производството на слънчеви панели, полупроводници и високотехнологични устройства.

С новия проект на гръцката компания Metlen, която вече е водещ производител на алуминий в региона, страната се позиционира като бъдещ основен доставчик на галий за целия ЕС. Внимание към тази развиваща се индустрия обръща и документален филм на ARTE, който подчертава стратегическото значение на бокситната мина в Централна Гърция – единственият местен източник на галий в съюза.

Край на зависимостта от Китай?

В момента около 71% от галия и 45% от германия, използвани в ЕС, се внасят от Китай – страна, която все по-ограничено изнася стратегически метали поради национални съображения за сигурност. Това превръща европейската индустрия в силно уязвима, особено в контекста на геополитическите напрежения и натиска за технологична автономност.

Производството на галий в Гърция е планирано да започне през 2027 г., като до 2028 г. се очаква то да замести напълно нуждата от внос в Европа. От Metlen изчисляват, че годишното производство ще достигне между 40 и 45 метрични тона, напълно достатъчни да покрият текущото търсене в съюза.

Държавна подкрепа и визия за бъдещето

Премиерът Кириакос Мицотакис подчерта значимостта на инвестицията както за гръцката икономика, така и за високотехнологичното бъдеще на Европа. Според него проектът е част от дългосрочен план за изграждане на верига за производство на полупроводници – сектор, в който ЕС се стреми да навакса изоставането спрямо САЩ и Азия.

В рамките на тази визия се предвижда създаването на първия в Гърция Център за компетентност в областта на полупроводниците, в партньорство с компанията NETiA, и с държавно финансиране в размер на 3,6 млн. евро.

Галият – страничен продукт със стратегическа стойност

Интересното при галия е, че той не се добива директно, а се извлича като страничен продукт при рафинирането на алуминий. Това прави инвестициите на компании като Metlen двойно ценни – те не само развиват традиционна индустрия, но я обвързват с новото поколение технологии.

В глобален мащаб галиевият арсенид е в основата на редица иновации – от бързи чипове и лазери до фотоволтаици и военни технологии. Европейската стратегия за суровини все повече поставя фокус върху гарантирани вътрешни доставки, което превръща Гърция в потенциален лидер в новата индустриална карта на континента.

Изводът: Гърция влиза в голямата игра

С тази инвестиция и стратегически план, Гърция се позиционира не само като икономически бенефициент, но и като геополитически фактор в новата индустриална епоха на Европа. В свят, доминиран от борбата за контрол над ресурсите и технологиите, малка мина в Централна Гърция може да се окаже златна шахта за автономното бъдеще на целия ЕС.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com