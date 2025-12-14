Гръцките блокади не падат! Коледата под въпрос за превозвачите

Дванадесети пореден ден продължават блокадите на гръцките фермери по главните пътища, магистралите и граничните пунктове в южната ни съседка, което сериозно затруднява движението и международния транспорт.

Остава и блокадата на ГКПП „Кулата-Промахон“, където и днес преминаването на товарни автомобили ще бъде преустановено за часове. Мярката засяга директно стотици превозвачи и води до сериозни забавяния по ключовия търговски коридор между България и Гърция.

Заради натрупаните загуби за транспортния бизнес у нас представители на бранша са поискали намеса от гръцкия главен прокурор Константинос Дзавелас с настояване институциите в Гърция да се ангажират по-активно с решаването на проблема.

Надеждите на превозвачите са блокадите да бъдат вдигнати преди Коледа, за да не се стигне до още по-сериозен срив в доставките и логистичните вериги в разгара на празничния период.

