Пулев от Пекин: Искаме китайски инвестиции с висока добавена стойност
Електромобили, енергетика, високотехнологично производство и декарбонизация влязоха сред големите теми на разговорите
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Електромобили, енергетика, високотехнологично производство и декарбонизация влязоха сред големите теми на разговорите
Деветнадесетата сесия на смесената комисия ще постави акцент върху автомобилната индустрия, зелените технологии и индустриалното сътрудничество
Министерството на икономиката ще тества принципа на мълчаливото съгласие, а законодателни промени влизат в парламента до седмици
Асоциация иска ставката да падне до 0,30 евро/кг и държавата да преследва фирмите, които изобщо не плащат
Българският бизнес поиска намеса от главния прокурор на Гърция
Компанията беше отличена за One Stop Shopping концепцията си, с която помага на българския бизнес да расте
Добра новина за фирмите у нас
Предложението на "Булгаргаз" за увеличението с 60% на газа всъщност е 100%
Едва 10 на сто от предлаганите в търговските вериги плодове и зеленчуци са български, а това е много малък процент. За това алармира министърът н...