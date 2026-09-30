Изненадващ обрат в българския бизнес. 43% от предприемачите са оптимисти

България изпреварва страните от Централна и Източна Европа по темпове на внедряване на изкуствен интелект в бизнеса. Това показва новият Барометър на предприемачеството за 2026 г., изготвен от международната консултантска компания EY (Ърнст енд Йънг). Цели 86% от анкетираните български предприемачи съобщават, че през последните 12 месеца използването на AI в компаниите им се е увеличило, при средно 76% за региона. Наред с технологичния напредък проучването отчита и възстановяване на оптимизма, намерения за разширяване на бизнеса и откриване на нови работни места.

Изследването обхваща мнението на над 1000 предприемачи от 12 държави, предимно в Централна и Източна Европа. В България то е проведено в партньорство с Българската предприемаческа асоциация BESCO.

Изкуственият интелект вече влиза в ежедневната работа

Дигитализацията е сред най-динамично развиващите се направления за българските компании. Само за година делът на предприемачите, които отчитат увеличено използване на изкуствен интелект, е нараснал от 71% на 86%. Засилва се употребата и на други технологии - 67% посочват по-широко използване на програми за анализ на данни, 60% на облачни услуги, а 38% на интернет на нещата.

Бизнесът постепенно преминава от експериментиране с AI към практическото му приложение. Най-често изкуственият интелект се използва за анализ на данни (58%), автоматизация на процеси (49%) и административни задачи (46%). Особено показателно е увеличението при автоматизацията - преди година тя е била посочена от едва 33% от анкетираните, докато средното регионално равнище сега е 36%.

Колко средства отделят компаниите за тази трансформация? Според EY 48% от българските предприятия са инвестирали до 25 000 долара в дигитализация, докато 22% изобщо не са отделили средства. Последният показател обаче е значително по-добър спрямо предходната година, когато компаниите без такива инвестиции са били 52%.

Очакванията също са високи. Общо 68% от предприемачите смятат, че AI ще подобри съществено производителността и оперативната ефективност. По 43% очакват намаляване на разходите и по-бързо и качествено вземане на решения, а 35% разчитат на по-малко грешки и по-добър контрол на качеството.

Оптимизмът се връща, но бюрокрацията тежи

Другият голям извод от барометъра е подобряването на оценките за бизнес средата у нас. През 2026 г. 43% от анкетираните определят условията за предприемачество като благоприятни или изключително благоприятни. Година по-рано този дял е бил едва 26%, а средното равнище за останалите държави в региона в настоящото проучване е 28%.

Намалява и делът на недоволните от условията за бизнес - от 42% на 25%. Други 30% запазват неутрална позиция.

Проблемите обаче далеч не са изчезнали. Най-сериозното препятствие според 66% от предприемачите остават бюрокрацията и регулаторната тежест. За 52% голяма пречка е недостигът на квалифицирани служители, а 49% посочват политическата и икономическата ситуация.

Все пак и при тези показатели има известно подобрение. Преди година регулациите са били определяни като проблем от 71% от анкетираните, а политическата и икономическата нестабилност е тревожела 68%.

Фирмите подготвят нови продукти и разширяване

Повишеното доверие в бизнес средата се съчетава и с конкретни намерения за развитие. Две трети от българските предприемачи (66%) планират да въведат нови или подобрени продукти и услуги. Това е повече от средното равнище за региона, което достига 56%.

Други 51% възнамеряват да инвестират в усъвършенстване на производствените и дистрибуционните методи, а 42% предвиждат подобрения в бизнес процесите, системите и организационните структури.

Положителни сигнали има и за пазара на труда. Близо половината компании (47%) планират да наемат нови служители на пълен работен ден. Други 34% предвиждат да ангажират външни сътрудници, а 15% ще търсят персонал на непълно работно време.

Интересна тенденция е рязкото увеличаване на намеренията за работа с външни специалисти - от едва 10% преди година до 34% сега. Съкращения планират само 5% от анкетираните компании.

Кадрите и сигурността остават голямото предизвикателство

Въпреки плановете за разширяване недостигът на квалифицирани специалисти продължава да бъде сериозна пречка при наемането. Той е посочен от 63% от работодателите. За 43% проблем е намирането на хора с необходимия практически опит, а 24% изпитват затруднения да предложат достатъчно конкурентно възнаграждение.

Паралелно с ускорената дигитализация нарастват и опасенията от рисковете, свързани с изкуствения интелект. Почти половината предприемачи (49%) се тревожат както за поверителността на данните, така и за защитата на интелектуалната собственост. Други 44% посочват липсата на ясни регулации и стандарти, а 29% са обезпокоени от разходите за внедряване и поддръжка на новите технологии.

Особено показателно е, че киберсигурността получава значително по-малко внимание у нас в сравнение с останалите държави - 33% срещу 51% средно за региона.

Според EY след първоначалната вълна на технологични експерименти компаниите трябва да насочат усилията си към устойчиво внедряване на изкуствения интелект, подобряване на управлението на данните и повишаване на производителността. Сред останалите препоръки са по-гъвкави модели за наемане и обучение на служители, разширяване на достъпа до финансиране и по-добро дългосрочно планиране на развитието на бизнеса.