Наш гигант позлати сърцето на България. 100 села цъфтят

Наш гигант позлати сърцето на България. Шумен - градът, чийто химн е "Оттука започва България", се утвърждава като един от най-мощните икономически центрове в страната. Моторът на индустриалния подем е гигантът „Алкомет“. С мащабни инвестиции, съвременни технологии и разкриване на нови високоплатени работни места, компанията превръща региона в притегателен център за иновации и високотехнологично производство от европейски мащаб.

Новите мощности и държавната подкрепа

В средата на юни премиерът Румен Радев официално откри новите производствени мощности на „Алкомет“ АД в Шумен. Инвестицията е на стойност 70 милиона евро (140 милиона лева) и е реализирана под формата на приоритетен инвестиционен проект със стратегическо значение за българската икономика.

Разширението включва модерни и високотехнологични инсталации, сред които нова 2500-тонна преса и оборудване за обработка на алуминиеви профили с високо ниво на автоматизация. Тези мощности са насочени предимно към индустрии с висока добавена стойност като автомобилостроенето, възобновяемите енергийни източници и архитектурата. Проектът разкрива 160 нови работни места и затвърждава позицията на "Алкомет" като най-големия производител на алуминиеви валцови и пресови продукти не само у нас, но и на Балканите.

Социално-икономическият импулс за региона

Ефектът от работата на индустриалния гигант се усеща пряко от хиляди семейства в Шумен и околността. С преките и индиректните си работни места над 100 села от цялата област живеят и се издържат от индустрията на Шумен, като ежедневно работнически автобуси осигуряват превоз за хиляди служители от съседните общини.

Благодарение на силната конкуренция за квалифицирани кадри и високите изисквания към технологичния процес, средната работна заплата в Шумен и региона бележи успешен ръст, изпреварвайки редица други областни центрове в страната. "Алкомет" продължава да бъде сред най-желаните работодатели, предлагайки социални пакети, постоянно обучение и трудови възнаграждения, значително надминаващи средните нива за региона.

Развитието на Индустриален парк Шумен

Големият успех на "Алкомет" даде тласък и на цялостното индустриално развитие на града. Индустриален парк Шумен, изграден като успешен модел на публично-частно партньорство, се превърна в пример за цяла България.

Разположен на площ от над 2000 декара, паркът разполага с напълно изградена инфраструктура – газификация, собствена подстанция, оптични мрежи и удобни пътни връзки. Първата Подзона А вече е напълно запълнена с работещи заводи, а Подзона C развива все по-голям капацитет за нови логистични и производствени бази. Близостта до магистрала „Хемус“, жп мрежата и пристанище Варна-Запад прави зоната изключително привлекателна за чуждестранни и местни инвеститори.

Разцвет на селата

В цялата област Шумен има 143 села, разпределени в 10-те общини (Шумен, Велики Преслав, Нови пазар, Хитрино, Каолиново, Върбица, Смядово, Каспичан, Никола Козлево и Венец).

Тъй като Шумен е основният промишлен и икономически център на областта, над две трети от тези 143 села (т.е. над 100 села) са пряко свързани с градската индустрия. В много от по-малките населени места няма местно производство или земеделие, което да осигури целогодишна заетост, поради което индустрията на Шумен е основният източник на регулярни доходи за семействата там.

Развитието на големите индустриални гиганти и Индустриалния парк в Шумен обаче задвижи мощен мултипликационен ефект, който захранва малкия и средния бизнес в десетки околни села.

Десетки местни микропредприятия, земеделски производители, транспортни компании и семейни фирми за поддръжка, ремонти и логистика намират устойчив препитание като директни доставчици за индустриалната зона.

Повишената покупателна способност на хилядите заети в производството стимулира търговията на дребно, строителството на нови домове и битовите услуги по места, създавайки жизнеспособна стопанска екосистема, благодарение на която по-малките населени места в региона запазват младите хора и се развиват с бързи темпове.

Плановете на общината за нови инвестиции

Община Шумен и местната власт гледат към бъдещето с ясно разписани планове за привличане на нови капитали. Стратегията на общината предвижда разширяване на индустриалните терени, подобряване на градската среда и изграждане на нови транспортни връзки.

Специален акцент се поставя върху връзката между бизнеса и образованието. Чрез партньорство с Шуменския университет и професионалните гимназии в града се развива дуално обучение, което подготвя инженерни и технически кадри за нуждите на новите високи технологии. С подкрепата на държавата и устойчивото развитие на инвеститори от ранга на „Алкомет“, Шумен продължава да пише своята нова индустриална история — там, откъдето започва България.