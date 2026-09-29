Турция прави лъвски скок, чупи рекордите за злато

Южната ни съседка Турция прави лъвски скок. В момента тя пренарежда картата на златната индустрия в региона. Със съществуващите и подготвяните нови минни проекти Турция разполага с реален капацитет да достигне годишен добив от внушителните 50 тона злато. Това обяви председателят на Турската асоциация на миньорите (TMD) Мехмет Йълмаз, цитиран от водещите турски медии Hurriyet Daily News, Anadolu Agency и TRT Haber.

Ново остойностяване и геоложки модел

Според шефа на минната асоциация е наложително да бъде извършена пълна преоценка на златния потенциал на страната чрез актуализиран геоложки модел, който да отрази днешните икономически реалности.

Йълмаз припомня, че широкомащабните проучвания, проведени в началото на 90-те години на миналия век, са оценявали общия златен потенциал на Турция на около 6500 тона. По онова време обаче международните цени на благородния метал се движеха около скромните 300 долара за унция.

Драматичното поскъпване на златото на световните борси, съчетано с новите технологии за извличане и обогатяване, превърна десетки находища, смятани някога за нерентабилни, в изключително атрактивни и търговски изгодни за експлоатация.

Ако коригираме тогавашната цена от 300 долара за унция спрямо днешните нива, потенциалът за добив на злато на Турция вече трябва да се оценява на поне 10 000 тона, категоричен е Мехмет Йълмаз. Той направи изричното уточнение, че тази респектираща цифра визира потенциални ресурси, а не вече доказани и готови за моментален добив запаси.

Прогнози за борсата и глобалния пазар

Пред турските медии председателят на Асоциацията на миньорите направи и ключов коментар относно бъдещето на цените на пазара. Според него и редица международни анализатори, ако геополитическото напрежение намалее и глобалните търговски условия се нормализират, натискът върху златото ще падне. В такъв сценарий цената на унция може да получи допълнителен премиен тласък от между 500 и 1000 долара.

Ако лицензираните находища, които в момента очакват финални одобрения, започнат работа, Турция не просто ще чупи рекорд след рекорд, но и значително ще намали дефицита по текущата си сметка, свивайки нуждата от внос на чуждо злато.