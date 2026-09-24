Ердоган на важна среща със Зеленски. Призова за край на атаките в Черно море

Ердоган нарече атаките срещу търговски кораби в Черно море необясними и призова за решения за безопасна доставка на зърно от региона.

Атаките срещу търговски кораби в Черно море са неприемливи, необходимо е да се предприемат всички мерки за тяхното спиране, заяви турският президент Реджеп Тайип Ердоган по време на среща с украинския лидер Владимир Зеленски на кулоарите на 81-вото Общо събрание на ООН.

"Президентът Ердоган каза, че трябва да се предприемат мерки относно безопасността на плаването в Черно море, че атаките срещу търговски кораби са необясними и че очакваме страните да действат отговорно", заяви администрацията на Ердоган в изявление, цитирана от Анадолската агенция.

Анкара също заяви, че трябва да се намери решение, за да се гарантира безопасната доставка на зърно от региона.

Говорейки за перспективите за преговорния процес по конфликта в Украйна, Ердоган отбеляза, че "Турция винаги е готова да направи всичко по силите си", за да сложи край на конфликта "чрез сключване на траен мир" и че републиката "ще продължи да работи за възобновяване на преки преговори."

Турският лидер също изрази подкрепа за разширяване на сътрудничеството с Украйна в отбранителната индустрия, енергетиката и минното дело.

На срещата със Зеленски са присъствали външният министър Хакан Фидан и ръководителят на Националната разузнавателна организация Ибрахим Калън.

Ердоган на няколко пъти вече обяви необходимостта от създаване на механизъм, който да гарантира безопасността на търговското корабоплаване в Черно море на постоянна основа.

Москва пък нарече ударите с дронове по кораби в Черно море терористични атаки.