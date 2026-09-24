Мелони загърби ООН в Ню Йорк, предпочете модата в Милано

Италианският премиер Джорджа Мелони предпочете Седмицата на модата в Милано пред Годишната сесия на Общото събрание на ООН, отбелязват италиански медии, сред които АНСА, „Скай Ти Джи 24“, „РАИ Нюз“ и др.

Мелони присъства снощи в Кралския дворец в Милано на гала вечерята за откриването на прочутото модно събитие. Тя се появи там с черен костюм с панталон и бяла риза на модната къща „Ермано Шервино“. Гала вечерята беше организирана от Миланската община и Националната камара на модата на Италия, отбелязва изданието „Тудей.ит“, предава БТА.

Пред журналисти Мелони заяви, че с присъствието си на Седмицата на модата в Милано е искала да покаже, че нейното правителство подкрепя модната индустрия и е съпричастно към проблемите ѝ. „Мисля, че тази година е особено правилно да съм тук, в един не много лесен момент за отрасъла, който въпреки трудностите продължава да постига големи резултати“, заяви Мелони.

Тя добави, че правителството иска да благодари на модния отрасъл, който допринася за икономиката на Италия, за нейната сила и за представянето ѝ по света.

Появата на Мелони на събитието, с което се откри Седмицата на модата в Милано, съвпадна с втория ден от Годишната сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, в който оратори бяха лидери на редица европейски страни, сред които и българският президент Илиана Йотова.

Отсъствието на Мелони от годишната проява на ООН породи критики срещу нея от страна на опозиционни партии като „Движение 5 звезди“ и „Италия Вива“, оглавявани от двама бивши премиери – Джузепе Конте и Матео Ренци. Ренци дори се появи в Ню Йорк за среща на бивши правителствени лидери от цял свят.

Италиански медии припомнят, че досега Мелони е участвала три пъти в Годишната сесия на Общото събрание на ООН.