Внимавайте, докато пресичате в Италия! Нови солени глоби

Италия затяга правилата за движение по пътищата и въвежда санкции не само за шофьорите, но и за пешеходците, които използват мобилните си телефони, докато пресичат улицата.

Според предвидените промени, които се очаква да бъдат одобрени до средата на октомври, глобите за пешеходци ще започват от 75 евро. Мярката има за цел да предотврати опасни ситуации, при които разсеян от телефона си пешеходец внезапно се появява на пътя, а шофьорът няма достатъчно време да реагира.

Новите правила са предложени и на фона на няколко решения на италиански съдилища, в които разсеяни пешеходци са били определяни като отговорни за причинени пътни инциденти.

Забраната няма да се отнася само за мобилните телефони. Тя ще обхваща и други електронни устройства – лаптопи, таблети и цифрови фотоапарати, когато използването им отвлича вниманието при пресичане.

Пешеходците все пак ще могат да разговарят по телефона чрез функцията „свободни ръце“, както и да използват устройството си при спешни случаи. Разрешено ще бъде и носенето на слушалки, стига човекът да може да чува достатъчно добре и с двете уши.

По-солени санкции за шофьорите

Промените предвиждат и по-сериозни наказания за водачите, които използват мобилен телефон по време на шофиране.

При повторно нарушение глобата може да достигне 2588 евро, а шофьорската книжка да бъде отнета за срок от един до три месеца.

Новите ограничения няма да се прилагат за хора, които просто вървят по тротоара.

Италия не е първата страна, която предприема мерки срещу разсеяните пешеходци. Литва въведе подобни глоби още през 2018 г. за хора, които използват телефон или извършват други разсейващи дейности, докато пресичат.

През 2017 г. Хонолулу стана един от първите градове в света, въвели подобни правила. Три години по-късно аналогична мярка беше въведена и в японския град Ямато.