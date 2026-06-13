Гърция пак стяга обръча. Кое е новото
Удължиха всички ограничения за влизане на територията на страната до 06:00 на 19 април.
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Удължиха всички ограничения за влизане на територията на страната до 06:00 на 19 април.
Грешка ли беше отварянето на ресторантите, коментира д-р Данчо Пенчев
Предлагат нови мерки за намаляване на негативното въздействие на коронакризата
Това съобщи здравния инспектор доц. Ангел Кунчев
Казваме сбогом на кеша, пиколото и шведската маса
Забраняват се посещенията на паркове, ограничават се пътуванията между градовете
Градовете под блокада, парковете затворени, млади и стари пазаруват по различно време
Бележка от работодателя за спешно пътуване