Рим обяви опасност от най-висока степен

Седем града в Италия, включително Рим, обявиха най-високото – червено – ниво на метеорологична опасност заради нова гореща вълна.

Това съобщи Република, като се позова на съобщение на Министерството на здравеопазването на Италия.

Във Флоренция и Перуджа червеното ниво на опасност е в сила от 13 юли.

Според синоптиците, нова гореща вълна е свързана с африканския антициклон, който се премести на изток и напълно покри Апенинския полуостров.

Очаква се в централните и южните региони на Италия, както и на остров Сардиния, температурата на въздуха да достигне 39-41 градуса по Целзий.

Във Флоренция термометърът може да достигне 39, а в Рим – до 38 градуса по Целзий.

Поради екстремната жега, метеоролозите препоръчаха жителите да вземат предпазни мерки.

Властите призоваха да обърнат специално внимание на децата и възрастните, на които се препоръчва да останат вкъщи, ако е възможно, да пият повече вода и да ограничават физическата активност.

Необичайната жега в края на юли доведе до 10 650 смъртни случая в Европа. Над 9 000 от тях на възраст над 65 години.

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