Рим обяви опасност от най-висока степен
Нова гореща вълна пълзи към Италия, 41 градуса очакват в Сардиния
Следете всички новини, анализи и коментари за Метеорологична Прогноза. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Нова гореща вълна пълзи към Италия, 41 градуса очакват в Сардиния
Дъжд, сняг и рязко застудяване поставят началото на динамична зимна обстановка в страната
Метеорологичната прогноза за идните дни
София. Съботният ден ще премине с по-малко облаци и повече слънце. Във височина ще се затопля, на лице в равнините ще бъдат условия за инверсии и мъгл...