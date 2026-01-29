Сериозен обрат с времето! Зимата се връща с пълна сила

Средиземноморски циклон поема контрола над времето у нас и още от днес задава ритъма на следващите дни. Валежите ще се разгръщат постепенно, ще сменят формата си и ще подготвят сцената за сериозно застудяване. Това ще бъде началото на динамичен и напрегнат метеорологичен период.

Дъждът тръгва от юг и превзема страната

Днес ще бъде предимно облачно, на места в равнините и с мъгла. Преди обяд валежите ще започнат от юг, а до вечерта ще обхванат почти цялата страна, като по-значителни количества се очакват в Южна България. В югоизточните райони са възможни и гръмотевици. В Северозападна България валежите ще са оскъдни, със слаб северозападен вятър. В останалите райони ще духа слаб до умерен юг-югоизточен вятър, който по-късно ще се ориентира от север-североизток и ще се усили в Североизточна България. Максималните температури ще са между 7° и 12°, в София около 7°.

Планините влизат в снежната фаза

В планинските райони ще преобладава облачно време, а в масивите на Южна България ще вали сняг, под 1600 метра дъжд. На много места количествата ще бъдат значителни. След обяд валежи ще обхванат и Стара планина. Вятърът ще бъде силен и бурен от югозапад, като постепенно ще отслабва и ще се ориентира от североизток. Температурите ще останат зимни - около 5° на 1200 метра и около минус 1° на 2000 метра.

Морето под сива завеса

По Черноморието облачността ще бъде плътна, а валежите от дъжд ще започнат около обяд от юг и до вечерта ще обхванат цялото крайбрежие. Вятърът първоначално ще бъде умерен от югозапад, а след обяд ще се ориентира от югоизток и ще се усили. Максималните температури ще достигнат 10°-14°. Морската вода остава студена - 6°-8°, а вълнението ще бъде 2-3 бала.

Петъкът обръща сценария

В петък облачността ще се задържи значителна, с валежи от дъжд на много места, по-интензивни в югоизточната половина на страната. С нахлуването на студен въздух от северозапад температурите ще започнат да се понижават, а до вечерта в Северна България дъждът ще премине в сняг. Минималните температури ще са между 0° и 5°, а максималните между 3° и 8°, в Източна България до 12°.

Уикендът носи студа

След кратко отслабване на валежите в събота, нова вълна ще се активизира от югозапад. В Южна България и по Черноморието ще вали дъжд, а в Северна България и по високите полета сняг. В неделя и понеделник дъждът ще премине в сняг и в части от Горнотракийската низина и крайбрежието. От североизток ще нахлува студен въздух със умерен до силен вятър. В понеделник минималните температури ще паднат до минус 7°-минус 2°, а дневните ще останат между минус 2° и 3°.

След студа идва измамно затишие

Във вторник валежите ще спрат, облачността ще се разкъсва и намалява. Минималните температури ще се понижат още, а дневните ще се задържат без съществена промяна. В сряда сутринта на много места в равнините ще има мъгла и ниска облачност, а през деня от югозапад ще започне ново затопляне, съпроводено със засилване на вятъра и постепенно уплътняване на облаците.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com