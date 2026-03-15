Прокълнатият ден, в който самолетите падат

Денят, който небето не пощади

В историята има дати, които сякаш носят собствена тежест. Дати, в които съдбата се сгъстява, а небето – иначе безпристрастно – се превръща в сцена на трагедии.

16 март е една от тях. В различни години, на различни континенти и при различни обстоятелства, три самолета падат. Три истории, три трагедии, три рани, които остават в паметта на авиацията. Една от тях - българска!

Полет 739: самолетът, който изчезна в нищото

На 16 март 1962 г. товарният самолет Lockheed L‑1049 Super Constellation на „Флайинг Тайгър Лайн“ излита от Гуам, изпълнявайки военен чартърен полет към Филипините. На борда са 107 души – американски военнослужещи и екипаж.

Малко след полунощ самолетът просто… изчезва.

Не подава сигнал за бедствие.

Не съобщава за проблем.

Не оставя следа.

Започва една от най-мащабните издирвателни операции в историята на Тихия океан. Над 200 000 квадратни километра са претърсени от самолети и кораби. Нищо не е намерено – нито отломки, нито тела, нито следи от гориво.

Изчезването на полет 739 остава една от най-големите авиационни мистерии на XX век. Семействата на загиналите чакат десетилетия за отговори, но небето мълчи. И до днес случаят е обвит в догадки – от експлозия във въздуха до саботаж, но доказателства няма. Самолетът сякаш е бил погълнат от океана.

VIASA 742: огненият ад над Маракайбо

Седем години по-късно, на 16 март 1969 г., Венецуела се събужда в ужас. Самолет Douglas DC‑9 на авиокомпания VIASA излита от летището в Маракайбо. Само секунди след излитането машината губи височина, накланя се и се врязва в жилищен квартал.

Ударът е катастрофален. Самолетът експлодира, а огнената вълна поглъща къщи, улици, хора.

Загиват 155 души – 84 в самолета и 71 на земята. Това е най-тежката авиационна катастрофа в историята на Венецуела.

Разследването установява комбинация от претоварване, неправилно разпределение на товара и технически проблеми. Но за хората в Маракайбо това няма значение. За тях 16 март остава денят, в който небето падна върху града им.

Българската мистерия Тлачене и Габаре

На 16 март 1978 г. самолет Ту‑134 на БГА „Балкан“ излита от София към Варшава. На борда са 73 души – 27 българи, 39 поляци и седемчленен екипаж. Полетът е рутинен, времето – спокойно.

Самолетът излита от летище София и започва да набира височина. След 10 минути обаче, преминавайки височина 4900 метра, неочаквано обръща на 135° и преминава в остро снижение, след което се врязва в скала край село Габаре, община Бяла Слатина , област Враца , на 130 километра от София, и напълно се разрушава. Всички на борда загиват.

Това е най-голямата авиокатастрофа в България и 8-а в историята на „Ту-134“. Сред пътниците е делегация от Българската федерация по художествена гимнастика, включително националния отбор и придружаващи лица.

Трагедията разтърсва България и Полша. Разследването е трудно, а официалните версии – оскъдни. Говори се за експлозия, за структурна повреда, за внезапна декомпресия. Съществува версия, че на самолета по някакъв начин са оказали въздействие самолети на ВВС на България – с попътна струя, сблъсък във въздуха и пр. Истината остава неясна, а болката – жива.

Местните хора още помнят деня, в който небето се разкъса над полето. Помнят огъня, тишината след удара, и онова усещане, че 16 март е ден, който носи тежест.

Денят, който остава в черно

Три катастрофи. Три различни години. Три различни континента. И една дата – 16 март.

Дали е случайност, или просто жестоката статистика на авиацията, никой не може да каже. Но за семействата на загиналите, за свидетелите, за спасителите и за всички, които помнят, този ден остава белязан.

