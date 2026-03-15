Предимно слънчево време днес, но промяната вече се вижда

Днес в по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Преди обяд в източните райони и по поречието на Дунав ще има повече облаци и намалена видимост, но следобед облачността постепенно ще се разкъса. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 13° и 18°, а в София около 15°.

Времето в планините

В планинските райони също ще бъде предимно слънчево. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток.

Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 7°, а на 2000 метра - около 0°.

Времето по Черноморието

По Черноморието преди обяд ще има ниска слоеста облачност, а на места и мъгла. През втората половина на деня видимостта ще се подобри и облачността постепенно ще се разкъса.

Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 9° и 14°. Температурата на морската вода е между 6° и 9°, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Прогноза за началото на седмицата

В понеделник времето ще остане предимно слънчево. Сутрин на места в низините и котловините ще има намалена видимост или ниска облачност. Следобед от запад ще започне увеличение на високата и средната облачност. Вятърът ще бъде слаб от североизток.

Минималните температури ще бъдат между минус 2° и 3°, а максималните между 12° и 17°, като по Черноморието ще бъдат по-ниски.

Какво време ни очаква през следващите дни

През следващите дни облачността ще се увеличи. Във вторник на места в Западна България ще превали слаб дъжд.

В сряда и четвъртък изолирани валежи ще има и в източните райони на страната, а в планините се очакват и превалявания от сняг.

Вятърът от североизток постепенно ще се усилва. Дневните температури ще започнат да се понижават и след сряда в по-голямата част от страната максималните стойности ще бъдат около и под 10°.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com