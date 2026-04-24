Проф. Рачев успокои народа - сняг няма, барбекюто оцеля

Тази събота и неделя ще предложат точно онова време, за което хората си мечтаят - слънце, топло и почти никакви изненади, уверява проф. Георги Рачев. Април засега върви малко по-хладен от нормата, но далеч от крайности - няма слани, няма сняг и няма поводи за паника. С други думи - пролетта си влиза в ритъм, без да прави излишни номера.

И ако някой вече е прибрал зимното яке заради страховитите прогнози за сняг в началото на май - спокойно, няма да му потрябва. Професорът с усмивка отбеляза пред бТВ, че американските модели са „объркали сметките“, вероятно и заради изкуствения интелект, който този път не се е справил особено добре.

Европа се топли, студът се губи някъде по пътя

Картината на континента е ясна - топло почти навсякъде. Само в североизточната част на Европа температурите остават малко по-ниски, но това не засяга нашия регион.

„Няма откъде да дойде студ“, казва Рачев и допълва, че дори Сибир в момента не предлага „резерви“ от студен въздух. Единствено през следващата седмица е възможно леко понижение на температурите заради въздушни маси от север, но без драматични спадове.

Перфектен уикенд, после малко „пролетна корекция“

В София температурите в неделя ще достигнат около 20 градуса, а в Южна България могат да скочат и до 25. Идеални условия за разходки, излети и всичко, което пролетта предлага.

След това обаче идва кратка промяна - от сряда или четвъртък се очакват няколко дни с валежи и по-хладно време. Температурите ще паднат до около 14-15 градуса, но това е напълно нормална „пролетна корекция“, както би казал самият професор.

Май започва с дъжд, но без изненади

Периодът около 1-3 май ще бъде по-дъждовен и малко по-хладен, като в София температурите ще се движат около 15 градуса. Това обаче далеч не означава разваляне на празниците - по-скоро типично време за сезона.

След този кратък период се очаква ново повишение на температурите, което ще върне усещането за истинска пролет.

Гергьовден - класиката си остава

За 6 май прогнозата е почти учебникарска. „Хем топло, хем слънце, хем да превали - това е перфектното време“, обяснява Рачев.

И не пропуска да поправи една популярна поговорка - „На Гергьовден всяка капка е жълтица“, казват хората, но според него по-точното е „след Гергьовден“. Важното е, че времето ще бъде точно такова, каквото се очаква - малко слънце, малко дъжд и достатъчно топлина за празника.

