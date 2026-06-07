Небето се отприщва днес! Бури, градушки и рязък обрат във времето

Денят ще донесе рязка промяна в небето над страната, след като над много райони ще се развият купеста и купесто-дъждовна облачност. Очакват се краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици, а на места има условия и за градушки. Най-интензивни ще бъдат явленията в Централна България, североизточните райони и планините, където бурите могат да се развият по-бързо и по-рязко. Максималните температури ще останат между 25 и 30 градуса, а в София се очакват около 26 градуса.

Над страната ще духа до умерен север-северозападен вятър, който ще поддържа усещането за нестабилност през деня. Валежите ще бъдат краткотрайни, но на отделни места могат да бъдат временно силни. Най-рискови остават районите, в които буреносната облачност ще се развива след затоплянето в часовете около и след обяд.

Планините влизат първи в бурния сценарий

Преди обяд процесите ще започнат главно над Стара планина, където ще се развива купесто-дъждовна облачност. Около и след обяд облаците ще обхванат масивите в почти цялата страна, като на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици.

По-интензивни ще са явленията в централните и източните дялове на Стара планина, както и в Рило-Родопската област. В планините ще духа слаб до умерен север-северозападен вятър. На височина 1200 метра максималната температура ще бъде около 22 градуса, а на 2000 метра - около 14 градуса.

Черноморието също няма да бъде пощадено

По Черноморието денят също ще премине под знака на купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. И по крайбрежието има условия за градушки, като почти без валежи ще останат крайните южни части.

Вятърът край морето ще бъде слаб от юг-югоизток. Максималните температури ще са по-ниски от тези във вътрешността на страната - между 21 и 23 градуса. Температурата на морската вода е 20-21 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2 бала.

Седмицата носи нови гръмотевични капани

През следващите дни сутрин над повечето райони ще преобладава слънчево време, но спокойствието ще бъде временно. Около и след обяд, а на места и до полунощ, отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Очакват се краткотрайни валежи с гръмотевични бури, а на отделни места - и градушки.

В началото на периода максималните температури ще бъдат предимно между 25 и 30 градуса. Към средата на седмицата те ще се повишат леко, но още към четвъртък картината ще започне да се променя. С усилване на вятъра от северозапад в страната ще започне да прониква по-хладен въздух.

Захлаждането идва с нова порция риск

Към четвъртък ще се повиши вероятността валежите и гръмотевичните бури в Западна България да бъдат по-интензивни. В петък по-силните явления ще се изместят към Източна България, където вятърът ще бъде североизточен.

Температурите ще се понижат с 5-6 градуса, което ще сложи край на по-топлия период в средата на седмицата. В събота вероятността за валежи ще намалее, но преди това страната ще премине през няколко дни с променливо, нестабилно и на места опасно време.

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