Проф. Рачев нахлу в бТВ с диня, сложи жегата на масата

Проф. Георги Рачев влезе в студиото на бТВ тази сутрин с количка и диня от 18,2 кг, но прогнозата му се оказа далеч по-гореща от плода. Климатологът обяви началото на Горещниците и веднага охлади старото поверие, че времето през тези три дни предсказва зимата.

България вероятно ще се измъкне „по терлици“ от най-жестоката част на новата европейска гореща вълна, но ни очакват поне 10-12 дни сериозно лято. Най-тежки се очертават вторник и сряда през следващата седмица, когато на места температурите могат да стигнат 38-39 градуса.

Рачев развали магията на Горещниците

На 28 юли започват трите Горещника, които според народните вярвания показват какво ще бъде времето през зимните месеци. Колкото по-горещи са 28, 29 и 30 юли, толкова по-студена и снежна трябвало да бъде зимата.

Проф. Рачев обаче не остави особени надежди на почитателите на тази метеорологична магия. „От 40 години следя много добре тази статистика - нищо вярно няма“, заяви той.

По думите му преди век подобна зависимост може и да е изглеждала възможна, но днешните зими са чувствително по-меки и Горещниците не могат да бъдат надежден ориентир.

Баба Цоцолана пораснала със стария бюджет

Истинската звезда в студиото беше огромна диня, подарена от община Болярово. Професорът я представи като „баба Цоцолана“ и уточни, че тежи внушителните 18,2 кг. „На целия бостан няма по-голяма. Тя е расла по стария бюджет и ще бъде изядена по новия“, пошегува се Рачев.

Снимка: бТВ

Зад шегите обаче стои сериозна прогноза. В Западна Европа започва четвъртата гореща вълна, а на места температурите ще се изкачат много над обичайните за сезона стойности. В Париж например се очакват до 41 градуса.

Ще се измъкнем по терлици

„България пак ще се измъкне по терлици - тихичко и по балкански“, прогнозира климатологът. Страната ни ще остане в периферията на най-горещата въздушна маса, но това не означава прохлада. Времето ще бъде сухо, слънчево и продължително горещо, а истинско захлаждане може да дойде едва към края на първата десетдневка на август.

„На Балканите времето ще е сухо, горещо - ужасно скучно. Сутрин ще е топло, на обяд - горещо, а вечер - задушно“, обобщи Рачев.

До края на тази седмица той не е убеден, че у нас ще бъдат измерени 40 градуса. Максималните стойности по-скоро ще останат около 38-39 градуса, но през следващия вторник и сряда жегата може да стане значително по-драстична.

Пловдив и Сандански влизат в горещата зона

В София в началото на следващата седмица максималните температури ще достигнат около 34-35 градуса. В Лом, Петрич и Сандански обаче термометрите могат да покажат до 39 градуса, а в Пловдив се очакват около 38 градуса.

За Южна България се задават и тропични нощи, при които температурите не падат достатъчно дори след залез. Това ще направи възстановяването от дневната жега по-трудно и ще засили усещането за задух.

Проф. Рачев препоръча следобедните часове да се прекарват на прохладно място. Предупреждението не се отнася само за възрастните хора, а и за всички, които работят продължително на открито. „Трябва да се помисли сериозно за хората, които работят навън“, подчерта климатологът.

Морето предлага най-приятното бягство

По Черноморието времето ще остане подходящо за почивка, като температурите на въздуха ще достигат около 31 градуса. Морската вода ще бъде между 24 и 25 градуса.

Докато крайбрежието ще предлага сравнително поносима жега, Средиземно море вече е необичайно топло. Според Рачев това може да се усети през есента. „Средиземно море е кипнало и през септември ще се сетим за циклоните, характерни за изключително топлото време“, предупреди той.

Дотогава обаче България трябва да се подготви за поне още десетина дни истинско лято - с топли сутрини, горещи следобеди и вечери, в които въздухът трудно ще поема дъх.