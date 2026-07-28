Лятото натиска с пълна сила, морето остава по-прохладно

Днес времето ще бъде предимно слънчево, но следобед над Източна България и планинските райони ще се развие купеста облачност. На отделни места са възможни краткотрайни превалявания, без условия за повсеместни валежи. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, като по Черноморието и в североизточните райони ще останат малко по-ниски. През следващите дни жегата постепенно ще се усилва и в края на периода термометрите ще показват до 40 градуса.

Силен вятър в Дунавската равнина

Ще духа до умерен северозападен вятър, който в Дунавската равнина временно ще бъде силен. В Източна България посоката му постепенно ще се промени и той ще се ориентира от север-североизток.

В София максималната температура ще достигне около 31 градуса. Най-топло ще бъде в южните и западните райони на страната, където стойностите ще се доближат до 36 градуса.

Бурни пориви по високите планински била

Над планините ще преобладава слънчево време. Следобед ще се появи купеста облачност и само на отделни места ще превали за кратко.

Вятърът ще бъде умерен и силен от запад-северозапад, а по билото на Централна Стара планина временно ще достига бурни стойности. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 26 градуса, а на 2000 метра - около 17 градуса.

Кратък дъжд по северното Черноморие

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Следобед облачността временно ще се увеличи, като главно по северното крайбрежие са възможни краткотрайни превалявания.

Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток, който по-късно ще се ориентира от изток. Максималните температури ще бъдат между 26 и 30 градуса.

Температурата на морската вода е между 21 и 23 градуса, а вълнението ще бъде 2-3 бала.

От сряда температурите тръгват нагоре

В сряда ще бъде предимно слънчево, като следобед над планините ще се развива незначителна купеста облачност. Вятърът ще се ориентира от изток-югоизток и в източните райони ще бъде до умерен.

Максималните температури ще се повишат и ще бъдат между 32 и 37 градуса, малко по-ниски по Черноморието.

До 40 градуса в края на периода

През следващите дни ще се задържи слънчево, а следобед над планините ще има само незначителна купеста облачност. Ще духа слаб, в източните райони до умерен вятър от изток-североизток.

Затоплянето ще продължи и в края на периода максималните температури ще достигнат между 35 и 40 градуса. По крайбрежието ще остане по-прохладно заради влиянието на морето.