Бурите нахлуват днес в цяла България, обратът вече се вижда

Времето днес ще смени настроението си още от запад и бързо ще покаже по-мрачната си страна. Дъжд, гръмотевици и по-студен въздух ще свалят температурите, а по най-високите върхове дори ще прехвърчи сняг. Уикендът обаче ще обърне сюжета - съботата ще се успокои, а в неделя лятото ще се върне с температури до 35 градуса. Само ден по-късно нов студен фронт отново ще разбърка небето.

Западът пръв вади чадърите

Облачността ще се увеличава от запад и до края на деня над по-голямата част от страната ще стане значителна. На много места ще вали, като в планинските райони и Лудогорието дъждът временно ще бъде силен и придружен с гръмотевици.

Вятърът ще бъде до умерен от запад-северозапад, а в Източна България ще духа от север-североизток. Именно с него ще нахлуе по-студеният въздух, който ще сложи край на по-високите температури. Максималните стойности ще останат между 18 и 20 градуса в западните райони и между 26 и 28 градуса на изток. В София термометрите ще покажат около 19 градуса.

Планините минават на почти зимен режим

В масивите облаците ще бъдат плътни, а краткотрайните валежи на места ще стават интензивни. Най-сериозни количества се очакват в планините на Западна България, Западните Родопи и Централния Балкан.

По най-високите върхове дъждът ще отстъпи място на слаб сняг - дребна, но доста красноречива изненада за края на юли.

Ще духа умерен до силен вятър от северната четвърт. На 1200 метра максималната температура ще бъде около 13 градуса, а на 2000 метра - едва около 8 градуса.

Морето няма да разваля ваканцията напълно

По Черноморието облачността ще бъде разкъсана, но следобед ще се сгъсти и ще донесе превалявания. По-сериозен дъжд се очаква по северното крайбрежие.

Вятърът ще бъде умерен от север-североизток. Дневните температури ще останат между 24 и 27 градуса, а морската вода ще бъде приятно топла - между 24 и 26 градуса.

Вълнението ще бъде слабо, около 1-2 бала, така че морето няма да прави големи сцени, дори небето да се намръщи.

Съботата се поправя

През съботния ден слънцето отново ще вземе надмощие. Следобед над източните и планинските райони ще се появи купеста облачност, но краткотраен дъжд с гръмотевици ще има само на отделни места.

Ще остане ветровито. В Дунавската равнина и Източна България север-северозападният вятър временно ще бъде силен.

Максималните температури ще са между 23 и 28 градуса - достатъчно приятни за разходка, работа навън или бягство от града.

Неделята връща истинското лято

В неделя небето ще бъде предимно ясно и слънчево. Само над планините следобед ще се появяват незначителни облаци, без да развалят сериозно деня.

Вятърът ще се обърне от юг-югоизток и ще донесе бързо затопляне. Температурите ще подскочат до между 30 и 35 градуса.

Така само за два дни времето ще мине от якета и чадъри до сенки, студени напитки и търсене на климатик.

Новата седмица пристига с градушки

В началото на седмицата от северозапад ще нахлуе нов студен атмосферен фронт. Въздухът ще стане неустойчив и по линията му ще се развиват мощни купесто-дъждовни облаци.

На места валежите ще бъдат интензивни, с гръмотевични бури и условия за градушки. Северозападният вятър също ще се усили и ще донесе кратко, но рязко захлаждане.

След преминаването на фронта времето отново ще се успокои. До края на периода над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево, с временни следобедни облаци над източните и планинските райони.

Преобладаващите максимални температури ще се задържат между 31 и 36 градуса - знак, че лятото само временно е решило да се направи на есен.