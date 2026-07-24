Опашки към Турция, фериботът при Свищов остана на брега

Натоварено е движението на изход от България към Турция през граничния пункт „Капитан Андреево“. Най-сериозен е потокът от леки автомобили, показват данните на „Гранична полиция“ от тази сутрин. На останалите основни граници трафикът е нормален. Проблем има при Свищов, където ниското ниво на Дунав спря фериботната връзка със Зимнич за неопределено време.

По границата с Румъния всички контролно-пропускателни пунктове работят при обичайно натоварване. Движението по Дунав мост между Русе и Гюргево е напълно възстановено след ремонта и автомобилите вече преминават в двете платна.

Фериботът между Свищов и Зимнич обаче не се движи от 10:00 часа на 21 юли. Платформата остава на българския бряг, а работата ѝ ще бъде подновена едва когато нивото на реката позволи безопасно плаване.

Спокойна е обстановката по границата с Гърция. През „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ могат да преминават леки автомобили и микробуси с тегло до 3,5 тона.

Пунктовете „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“ са отворени и за автобуси и товарни автомобили. Нормален е трафикът и през всички гранични пунктове със Сърбия и Република Северна Македония.