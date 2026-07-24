Мним полицай и заплахи за убийство измъкнаха 54 000 евро чрез ало измами

Петима души, попаднали в жестокия капан на телефонни мошеници, получиха обратно общо 54 000 евро. Престъпната схема била ръководена от Румъния, а жертвите били довеждани до паника със заплахи за убийство и насилие. Разследващите успели да спрат и още 12 опита за измама за над 50 000 евро. Четирима обвиняеми от Горна Оряховица вече са зад решетките.

Първо звъни полицай, после идват смъртните заплахи

Сценарият започвал с обаждане от човек, който се представял за полицейски служител. Той убеждавал жертвата, че телефонни измамници са я набелязали и че трябва да помогне на органите на реда за залавянето им.

След това разговорът внезапно прекъсвал и се обаждал втори участник в схемата. Тонът вече бил съвсем различен - следвали заплахи за убийство, побой и други посегателства срещу жертвата или нейни близки.

Накрая отново звънял мнимият полицай. Изплашеният човек вече вярвал, че е в смъртна опасност, и бил готов да изпълни всяко нареждане, включително да предаде всичките си налични пари.

„Жертвата вече е силно уплашена и е склонна да изпълни всички указания, като вярва, че помага на полицията“, обясни пред Нова телевизия наблюдаващият прокурор Даниел Илиев.

Избирали възрастните хора по гласа

Телефонните измамници не разполагали предварително със списък на жертвите. Те набирали кода на определено населено място и започвали да звънят последователно на различни номера.

Щом от другата страна отговорел възрастен човек, престъпниците задействали сценария. Според прокурор Илиев най-вероятно по гласа преценявали дали човекът е подходяща мишена.

Така жертвите били подбирани напълно случайно, а измамниците разчитали на шока, страха и убедителното представяне на човека, който се представял за полицай.

„Мулета“ носели парите до Букурещ

Четиримата обвиняеми действали от Румъния и използвали предплатени румънски телефонни карти. Оттам се обаждали на стационарни и мобилни номера в България, без самите те да се появяват пред жертвите.

За прибирането на парите набирали български граждани чрез социалните мрежи. Тези хора били използвани като куриери и често смятали, че изпълняват обикновена поръчка.

Те вземали парите от измамените хора, прекарвали ги през границата и ги оставяли на предварително посочени места край Букурещ или на други локации, определени от организаторите.

Четиримата чакат съд

Обвиняемите били задържани през февруари след създаването на общ разследващ екип между прокуратурата в Добрич, МВР и румънските власти. „Единствената задача на съвместния екип беше да установи и задържи извършителите на този тип престъпления“, заяви Даниел Илиев.

Четиримата се намират в ареста, а разследването продължава. Предстои обвиненията да бъдат окончателно уточнени, след което делото ще бъде внесено в съда. При осъдителни присъди те могат да получат между 3 и 10 години затвор. Законът позволява и конфискация на до половината от имуществото им.

За втори път в Съдебната палата в Добрич се връщат значителни суми на жертви на телефонни измами. За пострадалите това не изтрива преживения страх, но поне слага край на финансовия кошмар.