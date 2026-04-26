Измамници масово продават фалшиво кафе! С какво заместват зърната?

Все по-често на европейския пазар се съобщава за случаи на фалшиво кафе, което трудно може да бъде различено от оригинала дори по опаковката. Измамата е добре прикрита, а продуктите достигат до потребителите както във физически магазини, така и онлайн. Основният мотив е ясен - намаляване на разходите и увеличаване на печалбите на фона на скъпите суровини. Така пазарът се оказва под натиск не само от високи цени, но и от риск за качеството.

Как се прави фалшивото кафе

Според информация на WP Finanse един от най-разпространените методи за фалшифициране е използването на печени соеви зърна вместо кафе. Те имат сходен тъмен цвят и горчив вкус, което ги прави почти неразличими, особено когато продуктът е смлян или разтворим.

Тази практика затруднява разкриването на измамата, тъй като без лабораторен анализ разликата често остава незабележима.

Опаковки менте и онлайн капани

Друг сериозен проблем са имитациите на опаковки на известни марки, които се продават активно в интернет. Потребителите често не подозират, че купуват продукт със значително по-ниско качество.

Представителят на Lavazza Джузепе Лаваца потвърждава, че подобни фалшиви продукти вече са засечени на европейския пазар. От компанията подчертават, че няма да променят рецептите си въпреки поскъпването на суровините.

„Никога не променяме смесите; ние уважаваме състава на кафето. Уважаваме потребителя и не искаме да го заблуждаваме“, заявяват от Lavazza.

Скъпото кафе отваря врата за измами

Експертите свързват ръста на фалшификатите с рязкото поскъпване на кафето в световен мащаб. През 2024 г. цените са се увеличили с 39%, основно заради неблагоприятни климатични условия в ключови производители като Бразилия и Виетнам.

Данните показват, че мляното кафе е поскъпнало с над 30% за година, а разтворимото - с близо 16%. Очакванията са тенденцията да продължи и през 2026 г., с ново увеличение от 4 до 8% още през първата половина на годината.

Как да разпознаем ментето

Специалистите съветват потребителите да бъдат внимателни за няколко признака - необичайно светъл цвят на смляното кафе, странна миризма или прекалено бързо разтваряне във вода.

Въпреки това най-сигурният ориентир остава характерният аромат на истинските кафени зърна, който трудно може да бъде имитиран.

Има ли шанс за поевтиняване

На фона на високите цени се появяват и по-оптимистични прогнози. Благоприятните климатични условия в Бразилия могат да доведат до частично понижение на цените в средата на 2026 г.

Въпреки това експертите предупреждават, че рискът от фалшиви продукти ще остане, докато пазарът е под натиск от високи разходи и силно търсене.

