Измамници масово продават фалшиво кафе! С какво заместват зърната?
Производители предупреждават за имитации, които трудно се разпознават
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Производители предупреждават за имитации, които трудно се разпознават
Есента обикновено е основният сезон за продажби на американска соя
Двамата обсъдиха възможностите за увеличаване на стокообмена
Русия забранява от днес вноса на соя и царевица от САЩ. Това съобщи помощник-ръководителят на руските санитарни служби (Росселхознадзор) Алексей Алекс...
Добивът от пшеница в Добруджа през 2015 г. е средно 537 кг/дка, като на места надвишава 700 кг/дка. При засети 1 милион 199 хил. дка в хамбарите са в...
Близо 10 тона генномодифицирана соя се продават в търговската мрежа неправилно етикетирани, съобщиха от Българската агенция по безопасност на храните...
10 тона генномодифицирана соя в преработвателно предприятие в Бургас откриха инспектори от Агенцията по храните. На фирмата е наложен акт, като глобат...
Куркума в супата ще ви спаси от колит, лютите чушлета и соята са бич за артрита Хроничните болки в различни части от тялото тормозят ежедневно ужасно...
Кебапчетата и кюфтетата ще могат да съдържат консерванти и постни добавки
Месото не се блъска с хормони, успокои Найденов