Всичко за Соя

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Соята на мода в Добруджа

Соята на мода в Добруджа

Добивът от пшеница в Добруджа през 2015 г. е средно 537 кг/дка, като на места надвишава 700 кг/дка. При засети 1 милион 199 хил. дка в хамбарите са в...

05 януари | 15:15
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Откриха 10 тона ГМО соя Бургас

Откриха 10 тона ГМО соя Бургас

10 тона генномодифицирана соя в преработвателно предприятие в Бургас откриха инспектори от Агенцията по храните. На фирмата е наложен акт, като глобат...

21 октомври | 14:10
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Черешка вместо аналгин

Черешка вместо аналгин

Куркума в супата ще ви спаси от колит, лютите чушлета и соята са бич за артрита Хроничните болки в различни части от тялото тормозят ежедневно ужасно...

08 май | 21:25
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