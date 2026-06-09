Скандално! Виктор и Васил, които се врязаха в автобусите, са първи братовчеди

Ужасяваща и зловеща роднинска връзка изплува зад две от най-кошмарните транспортни бедствия, разтърсили София. Виктор Илиев, който миналото лято се вряза с бясна скорост в рейс на градския транспорт на булевард „Възкресение“, и Васил Филипов, който преди броени дни причини кърваво меле с автобус 119 на „Челопешко шосе“, се оказаха първи братовчеди. Разкритието взриви обществеността, след като жители на квартал „Ботунец“ разкриха, че в района действа мащабен черен пазар на фалшиви шофьорски книжки, купувани „по втория начин“ от безразсъдни млади джигити.

Досиета на смъртта

Пътният терор на булевард „Възкресение“ от август 2025 г. остави трайна следа в черната статистика на столицата. Тогава 21-годишният Виктор Илиев, седнал зад волана на зает от приятел автомобил „Ауди“, връхлита със смазващата скорост от 163 км/ч върху спрял на червен светофар автобус от нощния градски транспорт. Отрезвяващите детайли от разследването показаха, че секунди преди сблъсъка младежът е дишал балони с райски газ. При катастрофата на място загина невинният пътник д-р Али — сирийски лекар, който всяка вечер се прибирал по този маршрут. Самият шофьор на автобуса Стефан Петров прекара 10 дни в медикаментозна кома с опасност за живота. Заради съзнателно извършеното престъпление, Софийският градски съд осъди Виктор Илиев на 20 години затвор при строг режим без право на съкратено производство.

Преди броени дни, в началото на юни 2026 г., София стана свидетел на огледален кошмар на „Челопешко шосе“. Брутална незаконна гонка между два леки автомобила завърши с врязване в автобус по линия 119, който в този момент е правел ляв завой. Зад волана на една от колите-ковчези е седял братовчедът на Виктор — Васил Филипов, родом от Ботунец. Ударът е бил толкова силен, че двигателят на колата избухва в пламъци, а метални отломки се разхвърчат на стотици метри. На място загиват двама души, а над 11 пътници са ранени и транспортирани в болници в критично състояние. Днес съдът остави Васил и неговия съучастник Траян за постоянно в ареста.

Когато автобусите станат мишена

Тези два случая са част от дълга верига от тежки инциденти с обществен транспорт у нас, при които невинни пътници заплащат с живота си за чуждата безотговорност. Българското общество още помни черния ноември на 2021 г., когато туристически автобус от Северна Македония катастрофира и избухна в пламъци на магистрала „Струма“. Тогава в огнения капан загинаха 46 души, сред които 12 невинни деца.

Само преди броени седмици, през април 2026 г., друг нелепи инцидент край границата на пътя Бургас-Малко Търново отне живота на двама души и рани 16, след като оставен без надзор украински автобус тръгна назад и прегази събралите се зад него пътници.

Поредният случай с братовчедите Виктор и Васил преля чашата на търпението. Властта обеща пълна мобилизация и безмилостни наказания за джигитите, но зачернените семейства и осакатените хора остават вечното напомняне за корупцията при издаването на шофьорски изпити и пълната липса на самоконтрол зад волана.

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