Автобус по таван след сблъсък. Над 12 души са ранени (обновена)

Тежка верижна катастрофа блокира напълно столичното „Челопеченско шосе“, след като лек автомобил се вряза в автобус на градския транспорт. Вследствие на мощния удар голямото пътническо возило се е преобърнало по таван на пътното платно. Свидетели на инцидента описват ситуацията като изключително тежка, като по първоначална информация на мястото има най-малко 12 пострадали граждани.

На мястото на произшествието веднага са пристигнали три-четири екипа на пожарната и няколко линейки, които оказват спешна помощ и транспортират ранените. Спасителните екипи работят при повишено внимание поради силна миризма на газ и риск от допълнителни усложнения. Движението в целия район е напълно спряно от органите на реда, а причините за възникването на тежкия сблъсък тепърва се изясняват.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com