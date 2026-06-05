Ад ! Верижна катастрофа затапи магистрала "Тракия" към морето

Кървав петък влоши ситуацията на автомагистрала „Тракия“ и завърши с ранено дете в болница след жестоко меле на 217-ия километър в посока Бургас. Сигналът за тежкия инцидент на територията на област Стара Загора е подаден в полицията малко след 16:00 часа, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР - Стара Загора.

Сблъсък на поколенията на пътя

По първоначални данни три леки автомобила са се смлели в зверска верижна катастрофа. Зад воланите на превозните средства са стояли трима мъже на сериозна възраст – на 83, 66 и 51 години. На мястото веднага е пристигнал екип на Пътна полиция. Униформените са изпитали шофьорите за наличие на забранени субстанции, като дрегерите за алкохол са отчели отрицателни резултати и при тримата мъже, пише dunavmost.com.

Дете е в болница, ламарините са разпилени

Най-тежката цена в този инцидент плати 7-годишно момче, което е пътувало в едно от превозните средства. То е ранено и откарано по спешност в болнично заведение. Нанесени са и огромни материални щети по колите.

Пълен кошмар за шофьорите

Поради разчистването на отломките от смачканите автомобили и извършването на огледи, движението в района на 217-ия километър остава силно затруднено. Трафикът в посока Бургас временно се осъществява само в една пътна лента. От полицията призовават за повишено внимание и съобразена скорост.

Черната серия в региона продължава, тъй като само ден по-рано главният път от Стара Загора към АМ "Тракия" в района на село Загоре също бе блокиран поради друга авария.

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