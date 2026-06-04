Ремонт затваря част от магистрала Тракия към Бургас

От днес стартира ремонт на автомагистрала „Тракия“ в посока Бургас в 11-километров участък в област Стара Загора. Дейностите ще обхванат платното между 218-и и 229-и километър, а по време на ремонта движението ще се извършва двупосочно в платното за посока София.

След приключването на работата към Бургас ремонтът ще продължи и в платното към столицата, като тогава трафикът ще бъде прехвърлен в обновения участък. Прогнозният срок за завършване на дейностите в двете платна е краят на юни.

„Днес започва ремонтът на пътната настилка в платното за Бургас на автомагистрала „Тракия“ в участъка между 218-и и 229-и километър. По време на строително-монтажните дейности движението ще се осъществява двупосочно в лентата за посока София. След приключването на ремонта в посока Бургас работата ще продължи и в платното към столицата, като трафикът ще се осъществява в обновеното платно“, посочи инж. Ивайло Донев от Областно пътно управление - Стара Загора към Агенция „Пътна инфраструктура“ пред Нова телевизия.

Целта е ремонтът да приключи преди активния летен сезон, когато трафикът към българското Черноморие традиционно се увеличава рязко. При очаквано по-интензивно движение трафикът ще бъде регулиран от екипи на Пътна полиция.

По думите на инж. Донев през последните години в този участък са установени редица дефекти по настилката - единични дупки, коловози, вдлъбнатини и други неравности. Той изрази надежда ремонтът да приключи в срок. Предвижда се изцяло да бъде подменена асфалтовата настилка, да се положат нова пътна маркировка и пътни знаци, както и да бъдат извършени дейности по отводняване.

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