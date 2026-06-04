Интензивен трафик за камиони на Капитан Андреево

Трафикът е интензивен на ГКПП Капитан Андреево на изход за товарни автомобили, съобщиха от Гранична полиция за движението по българските граници тази сутрин. На останалите основни направления обстановката е спокойна, но шофьорите трябва да се съобразят с ограниченията по Дунав мост при Русе. Там заради ремонтни дейности днес ще бъде спряно движението за леки автомобили от 9:00 до 21:00 ч., а за тежкотоварни автомобили - за 24 часа. Очаква се това да доведе до пренасочване на част от трафика и до по-внимателно планиране на пътуванията.

Трафикът е нормален на всички гранични преходи с Румъния. На прехода Русе-Гюргево обаче има ремонтни дейности в българския участък от мостовото съоръжение и движението е регулирано. По информация от Агенция „Пътна инфраструктура“ заради строителните дейности преминаването по Дунав мост при Русе ще бъде ограничено, като леките автомобили няма да се допускат от 9:00 до 21:00 ч., а тежкотоварните - от 9:00 ч. на 4 юни до 9:00 ч. на 5 юни, петък.

На границата с Гърция трафикът е нормален на всички гранични преходи. Автомобили до 3,5 тона преминават през пунктовете Рудозем, Златоград, Маказа и Ивайловград. През Илинден, Кулата и Капитан Петко войвода преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

Нормално е движението и на всички гранични пунктове на границите с Република Северна Македония и Република Сърбия. Към момента няма данни за сериозни затруднения по тези направления. От Гранична полиция традиционно препоръчват водачите да следят актуалната информация преди пътуване, особено при преминаване през натоварени пунктове и участъци с ремонт.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com