Интернет продава бързо отслабване, но цената може да е животът

Все повече хора посягат към пептиди, купени от интернет, с надеждата да отслабнат бързо и без особени усилия. Опасната мода се разпространява лавинообразно в социалните мрежи, където хиляди потребители рекламират различни субстанции като лесен път към исканото тяло. Проф. Георги Момеков предупреди, че по света вече има и смъртни случаи след употреба на подобни продукти. По думите му преследването на красотата може да завърши трагично.

„Не е само мания в България. Всеки иска да е слаб и красив, но и в погребалното бюро могат да ви направят да изглеждате добре“, заяви пред бТВ деканът на Фармацевтичния факултет към Медицинския университет в София.

Пептидите представляват вериги от аминокиселини, които могат да бъдат изградени от две, но и от десетки отделни звена. Сериозният проблем обаче не е само в действието на веществата, а и в начина, по който се произвеждат, съхраняват и приготвят продуктите, продавани онлайн.

„Има странични ефекти, разбира се. Притеснявам се повече от начина, по който се приготвят. Трябва да има стерилност. Това нещо преминава бариерите на нашето тяло“, обясни проф. Момеков.

При инжектирането на съмнителни субстанции в организма могат да попаднат бактерии, гъбички и вируси. Рискът се увеличава допълнително, когато продуктът е съхраняван неправилно или купувачът трябва сам да разтвори и приготви съдържанието му у дома.

„Правоохранителните органи са важни, намесени са няколко институции. Ако продуктът се съхранява неправилно, също е проблем. Който си го е купил, трябва сам да си го забърка“, каза професорът.

Той отправи остри критики както към търговците, така и към хората, които рекламират подобни продукти в социалните мрежи.

„Яд ме е на тези, които го правят, както и на тези, които рекламират тези боклуци. Един неграмотник продава на друг от същия вид - това е“, заяви проф. Момеков.

По думите му в България има одобрени и ефективни лекарства, както и квалифицирани специалисти, които могат да помогнат на хората с наднормено тегло. Опитите за бързо отслабване със съмнителни интернет инжекции обаче могат да донесат не мечтаната фигура, а тежки инфекции, трайни увреждания и дори фатален край.