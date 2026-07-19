Градушка като орех в любим курорт. Прекъсна състезание

Очакваната от синоптиците буря започна. Тя първо удари Пампорово. Градушка с големина на орех се изсипа над курорта по време на силна лятна буря. Преди началото на валежа в района са се чули няколко мощни гръмотевици, след което е започнал обилен дъжд, придружен от ледени зърна. В рамките на минути земята е побеляла.

Заради лошото време е било прекъснато състезание по планинско колоездене, което се е провеждало в курорта. Организаторите са предприели необходимите мерки заради бурята и опасните условия по трасето, научи TrafficNews.

Очевидци разказват, че промяната във времето е настъпила внезапно. Според синоптичната прогноза също вероятността за валежи днес е била минимална.

През летните месеци в планинските райони често се образуват бързо развиващи се бури, които могат да бъдат съпроводени с градушки, силен вятър и интензивни валежи.

Специалистите съветват при подобни метеорологични условия хората в планината да избягват открити пространства, да се отдалечат от единични дървета и метални конструкции и да потърсят безопасно място до преминаване на бурята.