Всичко по темата Градушка

Градушка като орех в любим курорт. Прекъсна състезание
Очакваните от синоптиците бури започнаха
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Очакваните от синоптиците бури започнаха
Над 53 000 домакинства без електричество след ураганни ветрове
На места падна и градушка
Ужасно по сила природно бедствие
Такива бяха прогнозите и на синоптиците
20 минути е бил силният дъжд по реколтата
Описват щетите, за да дадат помощи настопаните