Апокалипсис: Град колкото топки за тенис взе 2 жертви

Опустошителни суперклетъчни бури преминаха през Франция, вземайки две жертви и оставяйки над 53 000 домакинства без електричество след ураганни ветрове и градушки с размер на тенис топки в департамента Ардеш, съобщава France Info. Стихията, последвала гореща вълна, причини сериозни материални щети, унищожи лозя и парализира железопътния транспорт между Тулуза и Париж, като властите обявиха оранжев код в 30 департамента.

Според официалните информации от френските спасителни служби, ураганните ветрове и мълниите са причинили масови аварии, оставяйки над 53 000 домакинства без електричество поради десетки съборени стълбове от националната електропреносна мрежа.

Първият трагичен инцидент е регистриран в село Сен Виктоарен в Централна Франция, където местна жена е загинала на място, затисната от масивно изкоренено дърво.

Почти по същото време в югоизточния департамент Изер мощна гръмотевична буря доведе до друга трагедия – паднала мълния е ударила металообработваща работилница.

Предизвиканият от волтовата дъга незабавен пожар е изпепелил сградата и е причинил смъртта на нейния собственик, който е останал блокиран вътре в пламъците.

Най-тежките щети обаче са нанесени в департамента Ардеш, разположен в Югоизточна Франция. Там е паднала силна градушка, като отделни ледени късове са достигнали размерите на тенис топки.

Леденият обстрел от небето е раздробил стъклата на стотици автомобили, е пробил покриви на къщи и е унищожил значителни площи от прочутите местни лозя.

Паралелно с това стихията парализира и транспорта в страната, след като стотици паднали дървета блокираха ключови железопътни артерии, включително основната линия между Тулуза и Париж.

Движението на няколко нощни високоскоростни влака (TGV) бе напълно блокирано, като композициите останаха заклещени по трасето с рекордно закъснение от близо шест часа.

