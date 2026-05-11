Град с размерите на боб уби всичко

В плевенското село Бъркач продължителна градушка унищожи зеленчуковите градини. Близо 20 минути е продължил силният дъжд с ледени зърна, придружен от силен вятър.

Бурята с дъжд и градушка се развихря този следобед, заяви за БНР Нако Данчев, кмет на село Бъркач. Той посочи, че стихията се е стоварила в региона към 16.30 часа и е продължила двадесетина минути. Тя е била с големината на боб, като е засегнала лози, пипер, домати и краставици и други насаждения на местните хора в областта. Почти всичко е унищожено, призна с огромна съжаление кметът. Според него обаче след като дъждовните дни отшумят, жителите ще започнат да садят земите си наново и все още има шанс да се сдобият с нова реколта през годината.

Градушка удари късния следобед и високите части на Кърджали, където тя е продължила 10 минути. На места градушката е била придружена и със силен и обилен дъжд и е нанесла същите щети върху насажденията на хората.

