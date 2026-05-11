Продават най-зловещата хижа в България

Един от най-мистичните и зловещи имоти в България е официално обявен за продажба. Печално известната хижа „Петрохан“ си търси нов собственик срещу главозамайваща сума. Информацията за продажбата разкрива вестник „Уикенд“. Имотът се предлага на пазара от майката на Ивайло Калушев, като заедно с планинската база се продава и къща в странджанското село Българи.

Сградата е обгърната в мрачна слава заради тежкото си минало. Мястото стана сцена на смразяваща трагедия, след като там намериха смъртта си Ивайло Иванов - Ивей, Дечо Василев и Пламен Статев. Въпреки призрачната история и тежката енергия на постройката обаче

купувачи не липсват

Сериозен интерес към нея проявяват от Българския туристически съюз. За туристическата организация интересът е продиктуван изцяло от стратегическата локация на обекта. Хижата е ключова спирка по най-дългия и популярен пешеходен маршрут у нас – „Ком - Емине“. До този момент обаче официални преговори между двете страни все още не са водени.

В кулоарите на бизнеса вече усилено се коментира исканата сума, която според

слуховете е закована на точно 1 милион евро

Тази цена изглежда направо космическа на фона на досегашната история на собствеността. Ивайло Калушев придобива огромната сграда през 2020 година от Фидос Искренов, който е баща на бившата депутатка от ГЕРБ Искра Фидосова. Според документите по сделката тогава Калушев е броил скромните 90 000 лева за целия имот.

Бъдещият купувач все пак ще получи сериозна материална база срещу милионите си. Сградата е изключително масивна, напълно електрифицирана и водоснабдена. Тя разполага със 76 спални места, като всяка стая има собствен санитарен възел и баня. Към комплекса работят голям ресторант и кафе-аперитив, а в двора има прилежаща постройка и паркинг за 20 автомобила. Предстои да разберем дали Българският туристически съюз ще успее да свали цената, или зловещата хижа ще остане пустеещ паметник в планината.

