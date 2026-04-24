Важно разкритие. Ето защо името на Калушев цъфна по изборите

Скандален случай разтърси изборния процес, след като името на загиналия при мистериозния случай край Петрохан Ивайло Калушев се появи в избирателните списъци в Монтана. Темата предизвика остри реакции и постави под въпрос надеждността на системата, която би трябвало да гарантира точността на вота.

От Централна избирателна комисия (ЦИК) обясниха случая със срокове и процедури, но общественото недоумение остава. Така един трагичен случай отново се превърна в повод за съмнения около организацията на изборите.

Председателят на ЦИК Камелия Нейкова заяви, че включването на Калушев е било резултат от времето на изготвяне на предварителните списъци. Те са съставени на 27 февруари, докато актът за смърт е издаден на 18 март, което обяснява защо името му първоначално фигурира.

„Предварителните списъци са изготвени на 27 февруари, а актът му за смърт е издаден на 18 март. Затова той фигурира в предварителните списъци“, посочи Нейкова пред бТВ, като подчерта, че в окончателните списъци името вече не е присъствало.

Тя уточни, че списъците се изготвят от ГРАО и се базират на законово определени срокове. „За конкретните избори по закон тези списъци трябваше да бъдат изготвени до 27 февруари“, допълни тя.

Въпреки тези обяснения остава фактът, че името на Калушев е било налично като гласоподавател в секция №16 в Монтана, което предизвика силен обществен отзвук и нови въпроси за актуалността на данните.

Случаят е още по-чувствителен заради връзката му с трагедията край Петрохан. На 2 февруари в хижа „Петрохан“ бяха открити застреляни Ивайло Иванов-Ивей, Дечо Василев и Пламен Статев. Няколко дни по-късно, на 8 февруари, под връх Околчица бяха намерени мъртви и Николай Златков и Александър Макулев, заедно с Калушев.

Телата на част от жертвите бяха открити с огнестрелни рани в главите, а останалите - в кемпер в района, което породи серия от въпроси за обстоятелствата около смъртта им. Основният въпрос остава дали става дума за самоубийства или за външна намеса.

На този фон появата на едно от имената в избирателните списъци допълнително засилва усещането за хаос и пропуски в системата. Обясненията със срокове може да звучат логично на хартия, но случаят показва колко лесно административните процедури могат да изостанат от реалността.

