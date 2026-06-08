Йотова: Геополитическият разлом минава през територията на България

Категоричен противник съм на територията на Черно море, на ареала му, да се гледа само като на милитаризираща се зона. Черно море е изключителна придобивка - географска, природна за България, заяви президентът Илияна Йотова в изказването си и пред участниците в конференцията "Към споделена регионална сигурност за мир, стабилност и сътрудничество на Балканите и Черно море", организирана от фондация "Фридрих Еберт" и Института за икономика и международни отношения.

Събитието се провежда във връзка с българското председателство на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа (ПСЮИЕ). На 10 юни 2026 г. президентът Йотова ще бъде домакин на Срещата на върха на ПСЮИЕ, когато ще бъдат отбелязани 30 години от създаването на инициативата, допълва БТА.

По думите на държавния глава трябва много внимателно да гледаме как ще се развиват нещата оттук нататък, за да не сложим веднъж завинаги край на туризма, на индустрията, която се заражда по бреговете на Черно море, която осигурява социален поминък и доходи на населението.

Събираме се в един наистина преломен момент, в който архитектурата на международната сигурност преминава през изпитания и предизвикателства, които не сме виждали с десетилетия, изтъкна още Йотова. Геополитическият разлом минава точно през територията на България, на страните от Балканите и на страните от югоизточна Европа, посочи тя. Очевидно е, че днес сигурността не може да се гарантира само от една страна. И нито една страна не може да гарантира сама собствената си сигурност.

Тази сигурност изисква воля, принципност и безспорно тясно сътрудничество в рамките на нашите стратегически съюзи. Говоря за Европейския съюз и за НАТО, посочи президентът.

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