Президентът в Копривщица: Трябват ни хора като Каблешков

Тодор Каблешков е част от нас и кръвната система на българите. Той изгоря в борбата за свобода, но паметта за него и делото му никога не може да изгорят в съзнанието на българите. Това заяви президентът Илияна Йотова по време на 10-ата родова среща на Каблешковия род в Копривщица. Тази година се навършват 175 години от рождението на героя и 150 години от гибелта му по време на Априлското въстание.

В словото си държавният глава отбеляза, че герои като Тодор Каблешков ще останат завинаги живи в националната памет чрез делата си, защото бъдещите поколения ще продължат да следват техния пример, съобщават от пресцентъра на Президентството. Трудно можем да говорим за поклонение, смърт, история и минало, когато говорим за тези хора, посочи Илияна Йотова. „Ако се върнем 150 години назад ще видим, че тези млади души тръгват, защото в тях робство няма и защото знаят, че след пет века един народ не иска нищо друго освен свобода и своя държава. Какво ще стане утре с тях, ще се завърнат ли в домовете си – тези въпроси даже и през ум не им минават“, каза президентът.

Илияна Йотова припомни символното за Априлското въстание „Кърваво писмо“, което Каблешков отнася в Панагюрище, за да подпали искрата за свобода и там. „Един 25-годишен мъж, едно момче, дете. Какво трябва да притежава един млад човек, за да има тази сила в себе си, обаяние, вътрешна красота, твърдост и смелост? Не само да тръгне сам, но да увлече и други, които Дядо Вазов ще нарече по-късно „луди глави“. Такива хора ни трябват и днес“, заяви президентът.

Държавният глава открои значимостта на саможертвата на Тодор Каблешков и всички герои от Априлската епопея, които поставят основите на дълго чаканата свобода. По думите й жестокостта, с която е потушено въстанието, изпепелените градове и избитите хора, които са отишли на Голготата на бунта, са страници от българската история изпълнена с трагизъм, но и първата глътка свобода за българите. „Въстанието буди заспалата съвест на Европа и най-светлите умове, които принуждават своите правителства да изоставят геополитическите си интереси и да се вгледат в този народ, който е готов за свободата си“, заяви още Илияна Йотова.

В словото си президентът благодари на наследниците на Тодор Каблешков за постоянството и любовта, с които почитат родовата си памет. Родът за българина е свещен, посочи Илияна Йотова, и допълни, че именно спомените за делото на достойните ни предци са най-голямото мерило за съвременниците и идните поколения. „Съизмерваме себе си с това, което те са направили за България, за да знаем дали сме достатъчно достойни за тяхната памет“, подчерта тя.

Илияна Йотова изрази увереност, че със срещите на Каблешковия род всяко следващо поколение ще знае за делото и героизма на големия революционер и неговата сила и дух ще продължат по пътя си във вековете след нас.

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