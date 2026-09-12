Президентът в Копривщица: Трябват ни хора като Каблешков
Тодор Каблешков е част от нас и кръвната система на българите, заяви Илияна Йотова
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Тодор Каблешков е част от нас и кръвната система на българите, заяви Илияна Йотова
Индустриалецът, подкрепил десетки културни и образователни каузи, стана почетен гражданин на Копривщица
Индустриалецът, подкрепил десетки културни и образователни каузи, стана почетен гражданин на града - музей
От Кървавото писмо до европейския отзвук
Възрожденската архитектура привлича туристи от цял свят
Пълният набор медали включва 19 златни, 5 сребърни и 2 бронзови
Тази година уникалният събор е под патронажа на премиера Росен Желязков
Община Стара Загора пожелава успех и достойно представяне на над 170-те самодейци от 11 народни читалища, които ще участват в най-авторитетния национа...
Събитието е в списъка на ЮНЕСКО за нематериалното културно наследство
Не се измрели от фойерверките, категорична е кметицата Мария Тороманова
Причината е стрес
Според собственика на къщата дейностите са с цел "съхраняване" на историческия обект
Другото му име е "Мостът на първата пушка"
Легенди за Копривщица
50 души на косъм
КПКОНПИ проверява как и с какви пари бившият министър на културата е придобил имота
Сдружение "Зограф" твърди, че ексминистърът на културата е купил имот на безценица
Ректорът на Тракийски университет – Стара Загора доц. д-р Добри Ярков подписа два договора за партньорство - с ЕТ „АПК – КОПРИВЩИЦА – ЛЮБЕН ЙОВКОВ” и...
Тъщата посреща бъдещия си зет със "зетьова манджа"
Априлското въстание избухнало преждевременно в Копривщица на 20 април след предателството на Ненко Терзийски от село Балдьово