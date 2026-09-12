Всичко за Копривщица

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Участници от Старозагорска област ще представят регионалния ни фолклор на XIII Национален събор в Копривщица

Участници от Старозагорска област ще представят регионалния ни фолклор на XIII Национален събор в Копривщица

Община Стара Загора пожелава успех и достойно представяне на над 170-те самодейци от 11 народни читалища, които ще участват в най-авторитетния национа...

07 август | 12:54
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