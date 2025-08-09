В Копривщица започна нещо невероятно. Случва се веднъж на 5 години

В Копривщица се провежда 13-ото издание на Националния събор на народното творчество

Над 5 хиляди изпълнители от цялата страна ще представят талантите си по време на фестивала.

Събитието се организира на всеки пет години и се е утвърдило като национална гордост и културен символ.

„За първи път присъстваме на това събитие. Днес ще представим песни, обичаи и хорá”, споделиха членове на група от Варненско. И добавиха, че ще представят обичая „засевки”. "Характерно за него е правенето на обредните хлябове за сватби", обясни една от участничките пред NOVA.

Освен това варненската фолклорна гриупа посочи, че ще изненадат с интересното си облекло.

„Нашият начин на обличане е единствен по рода си за България. Ще покажем цялата традиция и фолклор, който носим”.

Съборът в Копривщица е вписан в световното културно наследство на ЮНЕСКО.

Тазгодишното му издание е под патронажа на премиера Росен Желязков.

„Всеки българин през вековете е бил автор на българското творчество, всеки един от вас днес е автор на това творчество“. Това каза в приветствието си министър-председателят Росен Желязков, който откри Националния събор на народното творчество.

Основни организатори на форума са Министерството на културата, Община Копривщица, Областната администрация на Софийска област, Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей при Българската академия на науките (ИЕФЕМ – БАН).

